Pitty celebra 'Admirável Chip Novo' ao lado de Marcelo D2 e Céu no festival Turá

São Paulo

Em turnê com o show de celebração de 20 anos do disco "Admirável Chip Novo", Pitty começou o show no festival Turá com a sequência "Teto de Vidro", "Máscara", "Equalize" e "I Wanna Be" no show repleto de nostalgia na tarde deste domingo, em São Paulo.

Logo no início, a cantora pediu para a produção aumentar o som, que foi corrigido em seguida. "É uma honra passar por aqui com essas músicas", declarou durante o set. Essa foi a estreia da tour na capital paulista: até o fim do ano, ela faz mais de 30 shows pelo país —a próxima oportunidade será no festival The Town, em setembro.

Pitty e Marcelo D2 durante show no segundo dia do festival Turá, em São Paulo - Rubens Cavallari/Folhapress

Na metade da apresentação, a artista recebeu a Céu para cantarem juntas "Varanda Suspensa" e "Me Adora". Logo em seguida, ela cantou "Na Sua Estante" e "Memórias", antes de chamar Marcelo D2, que aproveitou a formação da banda da Pitty —guitarra, baixo e bateria— para evidenciar o repertório do Planet Hemp com "Mantenha o Respeito" e "Qual É?". No encerramento, o trio fez uma versão de "Divino Maravilhoso".

A escolha dos convidados foi baseada em afinidade pela versatilidade de cada um porque assim como a própria cantora, os convidados também são conhecidos por misturar diferentes estilos, seja rock, seja samba, rap ou reggae. "A nossa geração gosta de rock, reggae, rap, mas é difícil sair das caixas que colocam a gente. E esse cara faz tudo isso", declarou Pitty sobre D2.

Um dos destaques da programação do festival Turá são justamente esses encontros inéditos. O rap carioca entrou em destaque no set de Delacruz, que contou com BK' e Luccas Carlos. Ainda que eles nunca tivessem realizado um show conjunto, entre si, os três são parceiros em músicas como a canção de amor "Vício de Amor".

No sábado, a programação do evento ressaltou o samba e o funk reunindo 15 mil pessoas no parque Ibirapuera. O lineup de hoje, no entanto, mergulha em outras searas da música nacional.

Para reafirmar o clima de verão fora de época, o bloco de carnaval Charanga do França abriu os trabalhos na hora do almoço. Logo em seguida, o trio indie Tuyo encantou a pequena audiência que se aglomerava em frente ao palco da área externa do Ibirapuera. Ainda hoje, Joelma se une a Mariana Aydar, e Gilberto Gil fecha a noite com o show "Nós, A Gente".