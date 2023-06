Relação gay não foi censurada em 'Vai na Fé', diz ator Henrique Barreira

São Paulo

Ao contrário do que fãs especularam, a relação entre os personagens Yuri (Jean Paulo Campos) e Fred (Henrique Barreira) em "Vai na Fé" não foi censurada —ela simplesmente nunca existiu nos planos da autora Rosane Svartman.

De acordo com Barreira, tudo não passou de uma "fanfic de Twitter". "Isso nunca existiu. Mas é claro que, como a novela é uma obra aberta, poderia ter acontecido. Não que não houve nenhuma cogitação sobre o assunto, só o pedido das pessoas", declarou em entrevista ao site Notícias da TV.

Henrique Barreira como Fred em 'Vai na Fé' - @henriqueab no Instagram

Tudo começou com o clima que a dupla vivia nos primeiros capítulos, quando ainda tinham uma interação dúbia. Outro ponto que fez o fandom da série conjecturar foi o fato de o personagem Yuri ter sido anunciado como bissexual antes mesmo da estreia da trama.

"Sempre estive aberto, porque acho que a torcida é válida, e isso só alimenta a história que estamos contando. Mas não aconteceu, e tudo bem. As pessoas confundiram as coisas por causa da nossa tensão em cena", completou Barreira na entrevista.

A série "Vai na Fé" fala de um grupo de amigos no último ano do Ensino Médio. A trama é centrada em Sol, uma mulher evangélica que fica tentada a aceitar o convite para ser bailarina de um famoso cantor.

Recentemente, a trama ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais com a exibição do beijo entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), no capítulo de quarta (21).

"Foi tudo pra vocês, meus amores! Vocês que dão tanta força e amor para a história das duas. Muito feliz que tenham gostado", celebrou Regiane em seu perfil.

No começo de junho, "Vai na Fé" foi criticada por omitir um beijo gay. O episódio suprimiu uma cena de afeto entre os atores Guthierry Sotero e Jean Paulo Campos, intérpretes de Vini e Yuri.

O momento ficou apenas subentendido no capítulo, a partir de um registro da troca de carinhos por Tatá, papel de Gabriel Contente. Na hora do beijo, o personagem, que filma a situação, desvia o celular da direção deles.