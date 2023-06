Silvio Santos diz que Rose é mulher de Gugu em vídeo publicado por advogado

São Paulo

O advogado de Rose Miriam, Nelson Wilians, compartilhou em seu Instagram vídeos da cliente e de Gugu Liberato —entre eles, uma conversa em que Silvio Santos chama Miriam de esposa de Gugu. Wilians representa a viúva de Gugu no pedido de reconhecimento da união estável do casal.

Rose Miriam Souza di Matteo, viúva de Gugu - Bruno B. Soraggi/Folhapress

O vídeo em questão, de 2001, mostra uma conversa ao vivo, no SBT, de Gugu com Silvio Santos. Silvio Santos comenta sobre a gravidez de Rose e se refere a ela como esposa de Gugu.

"Quem diria que você ia casar com a Rose, não sei o que ela viu em você", diz jocosamente no fim do vídeo —Gugu e Miriam, no entanto, nunca se casaram. Wilians escreveu que imagens valem mais do que mil palavras na publicação.

Em outro dos vídeos compartilhados, do programa de Gugu na Record, o apresentador beija Rose na testa e a chama de sua eterna companheira.

A publicação acontece depois de o Supremo Tribunal de Justiça validar o testamento de Gugu Liberato, que não considera Rose Miriam entre os herdeiros. O documento deixa 75% da herança do apresentador para seus filhos, João Augusto, Marina e Sofia, e 25% para seus cinco sobrinhos.