'Sonic' e 'Spider-Man' estão entre destaques do Summer Game Fest 2023; veja

São Paulo

Sem a E3, o Summer Game Fest deste ano se tornou um dos principais eventos da indústria de games, com grandes lançamentos e novidades sobre jogos que devem chegar nos próximos meses.

Entre os destaques do show realizado em Los Angeles no último dia 8 estão uma nova aventura de Sonic, novidades sobre o aguardado "Spider-Man 2" e uma série de jogos indies muito promissores --apresentados no evento paralelo "Day of the Devs".

Sonic Superstars

O novo game do porco-espinho azul da Sega volta às origens da série em uma aventura 2D com gráficos modernos, que apresentará novos poderes de Sonic e poderá ser jogado de forma cooperativa. O lançamento está previsto para o segundo semestre deste ano para todos os consoles e PCs.

Prince of Persia: The Lost Crown

Outro clássico que voltará a suas origens 2D é "Prince of Persia". Desenvolvimento pela Ubisoft Montpellier, "Prince of Persia: The Lost Crown" será um jogo de ação/plataforma com uma direção com gráficos 3D estilizados. O lançamento do game está previsto para 18 de janeiro do ano que vem em todas as plataformas.

Final Fantasy 7 Rebirth

Durante a apresentação do Summer Game Festival foi possível assistir aos primeiros vídeos de gameplay da esperada segunda parte do remake de "Final Fantasy 7". O game deve ser lançado no PlayStation 5 no início do ano que vem.

Marvel’s Spider-Man 2

A aguardada sequência de "Spider-Man" ganhou uma data de lançamento e deverá chegar ao PlayStation 5 no próximo dia 20 de outubro. Bryan Intihar, diretor criativo da Insomniac Games, esteve no palco da Summer Game Fest e deu mais alguns detalhes sobre o jogo. Ele revelou, por exemplo, que o novo game deverá ter o dobro do tamanho do título lançado para o PlayStation 4.

Lies of P

O soulslike inspirado na história de "Pinocchio", que já foi um dos destaques da Gamescom do ano passado, ganhou um novo trailer e uma data de lançamento: 19 de setembro. Além disso, uma versão demo do jogo foi disponibilizada para PC e consoles PlayStation e Xbox.

Été

Título de estreia do estúdio canadense Impossible, "Été" coloca o jogador no papel de um pintor que precisa colorir o mundo à sua volta. Durante sua aventura, o jogador recebe encomendas de pinturas e precisa utilizar os objetos que descobriu para criar suas próprias obras de arte. Parece ser um título muito relaxante, quase uma mistura de "PowerWash Simulator" com aplicativos de desenho, com lançamento previsto para 2024.

Summerhill

Dos criadores da série "Alto’s Adventure", "Summerhill" é um lindo game de aventura/quebra-cabeças em que o jogador precisa pastorear ovelhinhas por lindas paisagens. Com trilha sonora de Todd Baker ("Monument Valley", "Dreams"), promete entregar uma aventura relaxante e contemplativa para os jogadores.

Mars First Logistics

Nesse game de construção de equipamentos, o jogador fica encarregado de levar objetos curiosos de um ponto a outro do planeta vermelho. Para isso, precisará criar robôs e outros tipos de engenhocas. O promissor título do estúdio indie australiano Shape Shop será lançado em acesso antecipado em 22 de junho para PC.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Hay Day

(Android, iOS)

Existem muitos jogos de fazendinha por aí, mas poucos tão longevos quanto "Hay Day" da finlandesa Supercell. Lançado em 2012 para dispositivos móveis, é fácil de jogar, bonitinho e extremamente viciante, conquistando até hoje o coração de muitos jogadores. Gratuito , passou por várias expansões ao longo dos anos e é monetizado por meio de microtransações, ainda assim é possível se divertir bastante sem gastar nada e sem ser importunado propagandas.

Imagem do jogo 'Hay Day', da Supercell - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Microsoft realizou uma apresentação no último domingo (11) com seus principais lançamentos. Entre os destaques do show estavam o anúncio de "Star Wars: Outlaws", em desenvolvimento pela Ubisoft, mais detalhes sobre "Starfield", principal aposta da empresa para este ano nos games, e uma nova versão do console Xbox Series S, agora preto e com 1TB de memória.

"Diablo 4" se tornou o jogo com lançamento de maior sucesso da Blizzard, com mais de 3,7 milhões de cópias vendidas nas primeiras 24 horas depois do seu lançamento, no último dia 5. O título superou "Diablo 3", que vendeu 3,5 milhões de unidades em seu lançamento.

O lançamento, no entanto, não aconteceu sem percalços. Os servidores de "Diablo 4" passaram por momentos de instabilidade e lentidão, o que levou o jogador Souaïb "cArn" Hanaf, primeiro a chegar ao nível 100 com seu personagem, a perder sua criação por um problema no servidor pouco depois de atingir a marca, segundo o site PCGamesN.

Hideo Kojima, criador da série "Metal Gear", anunciou no Twitter que um documentário sobre a criação do seu estúdio independente e os bastidores de seu último game, "Death Stranding", estreará no Festival de Cinema de Tribeca. A sessão de "Hideo Kojima: Connecting Worlds" está marcada para o próximo sábado (17).

Segundo o site IGN, a Eletronic Arts está prestes a assinar um acordo para transferir o desenvolvimento e operação do MMORPG "Star Wars: The Old Republic" da Bioware para a Broadsword Online Games (de "Ultima Online" e "Dark Age of Camelot"). A ideia é que a Bioware concentre esforços nas franquias "Dragon Age" e "Mass Effect".

A Microsoft pagará uma multa de US$ 20 milhões (R$ 97,6 milhões) por ter coletado e armazenado informações pessoais de crianças com menos de 13 anos sem a permissão dos seus pais por meio de consoles Xbox, afirmou o FTC (órgão responsável pela proteção dos consumidores nos EUA).

Em um estranho evento online da Devolver Digital, o estúdio No Brakes Games anunciou que está desenvolvendo uma sequência do seu aclamado jogo de quebra-cabeças baseados em física "Human Fall Flat".

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

13.jun

"Dordogne": R$ 53,90 (PC), R$ 104,90* (Switch, Xbox One/X/S), preço não disponível (PS 4/5)

15.jun

"Crime Boss: Rockay City": preço não disponível (PS 5, Xbox X/S)

"Pixel Ripped 1978": preço não disponível (PC, PSVR 2 e Meta Quest 2)

"Jack Jeanne": R$ 251,78 (Switch)

"Layers of Fear (2023)": preço não disponível (PC, PS 5, Xbox X/S)

"Undawn": grátis (Android, iOS, PC)

16.jun

"F1 23": R$ 359 (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

"Park Beyond": R$ 214,90 (PC), R$ 249,50 (PS 5, Xbox Series X/S)

20.jun

"Aliens: Dark Descent": R$ 139,90 (PC), R$ 199,50 (PS 4/5, Xbox One/X/S)

"Crash Team Rumble": R$ 169,90 (PS 4/5, Xbox One/X/S)

*Disponível no Xbox Game Pass