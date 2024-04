A Casa de Barcos Preço R$ 64,90 (144 págs.); R$ 45,40 (ebook)

R$ 64,90 (144 págs.); R$ 45,40 (ebook) Autoria Jon Fosse

Jon Fosse Editora Fósforo

Fósforo Tradução Leonardo Pinto Silva

Trilogia Preço R$ 69,90 (200 págs.); R$ 39,90 (ebook)

R$ 69,90 (200 págs.); R$ 39,90 (ebook) Autoria Jon Fosse

Jon Fosse Editora Companhia das Letras

Companhia das Letras Tradução Guilherme da Silva Braga

Dois livros de Jon Fosse, escritor e dramaturgo norueguês vencedor do Nobel de Literatura de 2023, acabam de ser lançados no Brasil.

Jon Fosse, escritor e dramaturgo norueguês vencedor do Nobel de Literatura de 2023 - Agende Brun/Det Norske Samlaget/Divulgação

O mais antigo é "A Casa de Barcos", de 1989, que conta a história da amizade entre dois garotos que crescem juntos numa pequena cidade costeira da Noruega, formam uma banda de rock na adolescência e começam a se interessar por garotas. Aos poucos, porém, brota entre eles rivalidades e mágoas profundas, que nunca chegam a enunciar ou a superar.

Capa de 'A casa de barcos', livro escrito por Jon Fosse em 1989 - Divulgação

A narrativa em primeira pessoa é entregue ao rapaz que permanece na cidade, e que, aos 30 anos, sem estudo ou trabalho, mora ainda com a mãe, como que congelado no tempo da infância.

O outro amigo se torna professor de música e, após dez anos fora, volta casado e com duas filhas para passar férias no local, mas tampouco ele parece ter superado o passado. Quando sua mulher demonstra interesse pelo antigo amigo, as velhas rivalidades suspensas no tempo se precipitam, desta vez com consequências trágicas.

O mais atraente no livro, porém, não é a angústia juvenil que parece incrustada nos protagonistas, mas a forma como ela se manifesta no fluxo de consciência do narrador, girando sempre em torno das mesmas frases, como se fossem ecos soltos de pequenos eventos batendo contra o muro da memória.

Para dar uma ideia disso, basta notar que as duas frases que abrem a novela —"Eu não saio mais de casa, uma angústia tomou conta de mim"—, juntas ou separadas, são repetidas dezenas de vezes, a pontuar toda a narrativa. A repetição lhe dá um viés engasgado, ou melhor ainda, obnubilado, de modo que a consciência já não reage diretamente aos estímulos da realidade presente, mas a fixações psíquicas insuperáveis.

Mesmo as frases que não se repetem aparecem geralmente apenas ligadas pela conjuntiva "e", a relacionar ações mínimas sem estabelecer conexão entre elas. Notável ainda é quando o tartamudeio do fluxo de consciência se desdobra numa espécie de alucinação de segundo grau, e o narrador passa a imaginar os desvarios de ciúmes do amigo retornado, sem que possamos saber com certeza se a obsessão é fruto do delírio de quem conta, do rival, ou de ambos.

O segundo livro, "Trilogia", é de 2014 e se passa no mesmíssimo meio fechado dos vilarejos às margens dos fiordes noruegueses. Desta vez, porém, a história acompanha um casal de adolescentes, sendo que o rapaz vem de uma linhagem de violinistas talentosos, cuja maldição é abandonar os lares que formam; a menina, por sua vez, está nos últimos dias de uma gravidez precoce. Para complicar, eles perdem o lugar onde moram de favor e têm de sair para a estrada em busca de um novo lar.

'The Storm', pintura de Edvard Munch que ilustra a capa de 'Trilogia', da Companhia das Letras - Divulgação

Depois de andar à exaustão, sem encontrar abrigo e se aproximar a noite chuvosa e fria, o rapaz acaba forçando a entrada na casa de uma velha senhora que lhes havia negado um quarto. A situação dramática se acirra ainda mais quando a menina entra em trabalho de parto. A partir daí, a sequência das ações é inexorável como o fado —e obviamente não acaba bem.

O que mais chama a atenção, porém, é o tipo de narração usada por Fosse, que combina o fluxo de consciência com o discurso indireto livre, embaralhando na narração falas e pensamentos das várias personagens.

Em relação a "A Casa de Barcos", "Trilogia" apresenta uma radicalização gráfica: dispensa as maiúsculas do início da frase, os pontos finais, os sinais de interrogação e ainda os travessões dos diálogos. Por outro lado, recua nas repetições de frases completas.

O fundamental das inovações formais, porém, permanece: um relato conduzido por frases que vão se ajuntando umas às outras, cujo melhor efeito é a sobreposição de espaços e tempos diferentes, assim como uma constante abertura entre sonho e realidade. Isso dá ao conjunto um viés onírico que, por vezes, se aproxima do conto folclórico, outras vezes de uma fábula arcaica e alegórica.

A eventual fragilidade, evidente no livro mais recente, é a do sentimentalismo que se instala sorrateiramente no sonambulismo nostálgico das personagens.