Corpolítica Quando Nos cinemas

Nos cinemas Classificação 12 anos

12 anos Produção Brasil, 2022

Brasil, 2022 Direção Pedro Henrique França

Na cidade de São Paulo, 1.964 pessoas concorreram às 55 cadeiras da Câmara de Vereadores em 2020. Ou seja, a cada 35 que tentaram, um foi eleito. No Rio de Janeiro, a competição foi quase tão difícil: 1.758 candidatos para 51 vagas, ou um escolhido a cada 34.

É uma proeza e tanto se tornar vereador nas duas maiores cidades do país. Mais árduo é o caminho dos candidatos LGBTQIA+, que enfrentam não apenas os outros postulantes, mas, principalmente, o preconceito. No caso da turma envolvida na disputa de 2020, havia um agravante, a presença de Jair Bolsonaro, um político abertamente homofóbico, na Presidência.

Cena do documentário 'Corpolítica', de Pedro Henrique França - Divulgação

Esses destemidos estão em "Corpolítica", que estreou na última quinta (8) nos cinemas. O diretor Pedro Henrique França e sua equipe acompanharam quatro candidatos com esse perfil: dois na corrida paulistana –Erika Hilton, trans do PSOL, e William de Lucca, gay do PT– e outros dois na carioca –Monica Benicio, lésbica do PSOL, e Andréa Bak, bissexual também do PSOL.

Em entrevistas ao lado da mãe, cada um deles revive sua trajetória. Erika e sua mãe, por exemplo, lembram quando ela foi expulsa de casa na adolescência, viveu da prostituição e, anos depois, foi acolhida novamente pela família e retomou os estudos.

A mãe de Monica se recorda das primeiras vezes que a filha levou Marielle Franco para a casa da família. Como se sabe, elas se casaram anos depois, e Marielle foi assassinada em março de 2018, quando estava no seu segundo ano de mandato como vereadora no Rio.

Atividade aparentemente prosaica da vida eleitoral, a abordagem de pessoas nas ruas em busca de voto requer cuidado e paciência dos candidatos LGBTQIA+, como mostra o documentário.

Como a chance de serem rechaçados é maior do que no caso dos políticos tradicionais, pensam duas vezes antes de iniciar uma conversa com um desconhecido.

"Corpolítica" está claramente ao lado daqueles que pretendem levar a representatividade para a arena política, o que o aproxima das alas progressistas. Ouve, aliás, outros ativistas, como o ex-deputado federal Jean Wyllys.

Mas o filme também ganha ao dar voz a vereadores mais conservadores, como Fernando Holiday, gay, e Thammy Miranda, trans, ambos de São Paulo. É uma iniciativa que enriquece o debate.

No seu desfecho, "Corpolítica" informa que as eleições brasileiras de 2020 tiveram 546 candidatos LGBTQIA+, dos quais 97 foram eleitos. Há uma evolução em curso, mas evidentemente o número ainda é muito baixo.

Quem sabe esse filme, urgente e necessário, seja capaz de estimular outros tantos a entrar na luta política.