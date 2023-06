Tom Holland fará pausa de um ano após personagem com transtorno de identidade

São Paulo

Após trabalhar em "Entre Estranhos", série de suspense com lançamento marcado para esta sexta-feira (9) na Apple TV+, Tom Holland anunciou que fará uma pausa de um ano na carreira para cuidar da saúde mental.

Segundo o jornal inglês The Guardian, o ator britânico afirmou ter vivido momentos difíceis ao lidar com emoções pelas quais ainda não havia passado. A trama é inspirada no livro "The Minds of Billy Milligan", do escritor americano Daniel Keyes, e tem como pano de fundo a história de um homem com 24 personalidades alternativas. Milligan foi a primeira pessoa a ser absolvida de um crime nos Estados Unidos devido ao TDI, transtorno dissociativo de identidade.

O ator Tom Holland durante a estreia de 'The Crowded Room' no Museu de Arte Moderna de Nova York - Angela Weiss - 1.jun.2023/AFP

Além de interpretar o protagonista, Holland é um dos produtores da série. Em entrevista na terça-feira (6), ao programa Extra, o ator disse ter gostado do aprendizado obtido com a experiência na produção, mas que a pressão de coordenar um set de filmagem e conciliar a tarefa com o papel de uma pessoa com o transtorno intensificaram o desgaste.

"Chegou um momento em que eu precisava de uma pausa. Desapareci, fui para o México durante uma semana, passei um tempo na praia e descansei. Agora estou tirando um ano de folga, e isso é reflexo de como esse projeto foi difícil", disse.

À revista americana Entertainment Weekly, o ator afirmou que foi preciso se esforçar para se desprender do papel. "Eu estava me vendo nele, mas na minha vida pessoal. Lembro de ter um colapso em casa e pensar em raspar minha cabeça para me livrar desse personagem."

Em agosto de 2022, Tom Holland anunciou que se afastaria das redes sociais também para preservar sua saúde mental. "O Twitter e o Instagram nos estimulam excessivamente. Eu me vejo preso em um espiral de notícias quando leio coisas sobre mim online e ultimamente tem me feito muito mal."

O ator já retornou ao Instagram, no qual tem divulgado a estreia de "The Crowded Room".