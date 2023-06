Veja as dez músicas mais célebres da cantora Astrud Gilberto

São Paulo

A cantora Astrud Gilberto, morta aos 83 anos, foi uma das vozes mais conhecidas da bossa nova e ajudou a popularizar o gênero no mundo todo na década de 1960.

"Venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje. E está ao lado do meu avô João Gilberto", escreveu nas redes sociais Sofia Gilberto, neta da cantora.

Astrud Gilberto, cantora brasileira de bossa nova e jazz de fama internacional - Divulgação

Nascida em Salvador, em 29 de março de 1940, Astrud Evangelina Weinert foi casada com João Gilberto entre 1959 e 1964, quando começou a cantar.

Assim como Tom Jobim, ela é uma das artistas presentes em "Getz/Gilberto", álbum que marcou a aproximação da bossa nova com o jazz e também a entrada do gênero brasileiro no mercado americano. Veja abaixo os principais sucessos da cantora.

The Girl from Ipanema

Essa é a versão em inglês do clássico "Garota de Ipanema". Por esse registro, Astrud se tornou a primeira mulher a ganhar o Grammy de música do ano, nos Estados Unidos, ao lado do saxofonista Stan Getz, em 1965.

Naquele ano, o álbum "Getz/Gilberto", parceria do músico americano com João Gilberto, ganhou o prêmio de disco do ano, e Astrud foi indicada na categoria de artista revelação —a mesma de Anitta em este ano.

Quiet Night of Quiet Stars

Astrud deu voz também a "Quiet Night of Quiet Stars", versão em inglês para "Corcovado", canção presente no disco "Getz/Gilberto". Ela tinha 23 anos quando fez a gravação, muito conhecida mundialmente até hoje. A música também foi trilha de abertura da novela "Laços de Família", de 2000, de Manoel Carlos.

So Nice

Clássico da década de 1960, a música faz parte do álbum "A Certain Smile, a Certain Sadness", lançado por Astrud e pelo organista Walter Wanderley em 1967. A música é uma versão de "Samba de Verão", de Marcos Valle.

Fly Me to the Moon

Outro hit de Astrud, essa música é de 1965 e foi gravada para o álbum "The Shadow of Your Smile", disco que entrou na Billboard –parada de sucessos dos Estados Unidos.

Gentle Rain

A música também está presente no álbum "The Shadow of Your Smile" e foi composta pelo músico Luiz Bonfá para o filme "The Gentle Rain", de 1966.

Bridges

Presente no álbum "Astrud Gilberto Now", de 1972, a música é uma versão de "Travessia", do cantor Milton Nascimento.

Água de Beber

Além de músicas em inglês, a cantora também incluiu em seus discos gravações em português, como "Água de Beber". A música foi composta por Tom Jobim no início da década de 1960.

Berimbau

Composta por Vinicius de Moraes e Baden Powell, a música está presente no disco "Look to the Rainbow", lançado por Astrud em 1966.

Baião

Composta por Luiz Gonzaga, a música foi lançada em 1972 para o álbum "Astrud Gilberto Now".

Take It Easy My Brother Charlies

A música também faz parte do álbum "Astrud Gilberto Now" e foi composta pelo cantor Jorge Ben Jor.