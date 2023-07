'Barbie' é espetáculo visual com debate existencialista; Folha viu, confira impressões

São Paulo

"Barbie" chega nesta quinta-feira (20) aos cinemas como um dos longas mais aguardados do ano. Essa que deve se sagrar como uma das maiores bilheterias de 2023 tem Margot Robbie no papel-título, ao lado de Ryan Gosling no papel de um apaixonado Ken.

Cena do filme 'Barbie' - Divulgação

A Folha já viu e traz diferentes impressões sobre o lançamento de Greta Gerwig, conhecida por trabalhos como "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres", e que assumiu a missão dada pela Mattel, a fabricante do brinquedo, de dar sustância e personalidade —além de debater feminismo com um tom existencial— ao trabalho.

Veja abaixo o vídeo em que Alessandra Monterastelli, Bárbara Blum, Guilherme Luis e Henrique Artuni, da Ilustrada, e Isabella Faria, da TV Folha, acharam de "Barbie".

Alessandra Monterastelli, repórter da Ilustrada

"Barbie" é visualmente eletrizante pelos tons de rosa usados à exaustão e, ao mesmo tempo, nostálgico. As interações de Margot Robbie com o cenário atiçam a memória de quem já brincou com a boneca e seus acessórios. Greta Gerwig como diretora foi uma escolha perspicaz, visto que se trata do nome ideal para adicionar, com bastante ironia, a crítica feminista a um filme que, a priori, seria apenas sobre um brinquedo. Apesar de conferir momentos emocionantes, o roteiro patina quando exagera no sentimentalismo existencialista. A Mattel entra no enredo como personagem, o que torna o longa uma grande jogada de marketing.

'Ironia vazia e melodrama nostálgico', diz Bárbara Blum, editora-assistente da Ilustrada

Afogado em ironia vazia, "Barbie" promete muito e entrega pouco. Greta Gerwig tenta se distanciar do mundo cor-de-rosa que critica com piadas mordazes sobre o ciclo capitalista de brinquedos descontinuados e os padrões de beleza massacrantes materializados na boneca loira. Mas a diretora sucumbe ao melodrama nostálgico e as questões políticas que pareciam centrais acabam em segundo plano. Não adianta trazer as contradições do filme —patrocinadíssimo pela Mattel— com bom-humor se elas vão ser domesticadas com umas roupinhas bonitas e alguns diálogos afiados.

'Filme divertidíssimo que faz chacota do homem branco', diz Guilherme Luis, repórter da Ilustrada

"Barbie" surpreende ao cutucar o machismo com piadas sagazes, fazendo chacota do homem branco. É um bom texto de Greta Gerwig, que conseguiu discutir as polêmicas da boneca num filme divertidíssimo. O problema é que ela se estende demais no final, alongando o debate existencial dos protagonistas à exaustão.

'Quem dança é a Mattel', diz Henrique Artuni, editora-assistente da Ilustrada

"Barbie" pode ser o filme mais aguardado do ano, mas minha dica é que não se espere muito dele. Quem viu os trailers já conferiu boa parte do roteiro e das melhores piadas, ainda que Greta Gerwig consiga, aqui e acolá, fazer um gracejo mais inteligente. Porém, se vale muito de piadocas referenciais e irônicas, típicas das comédias americanas recentes. Não fosse o discurso político excessivo (e fácil) e um ato final existencialista tão longo, poderia ser uma diversão bem resolvida. Há esse vislumbre numa bela reverência aos musicais dos anos 1950, que sabe aproveitar bem o poderio técnico dos cenários e das multidões dançantes. Quem dança mesmo, no final, é a Mattel, ciente de que a crítica é ácida até a página dois.

'Roupas lindas e uma pitada de existencialismo', diz Isabella Faria, repórter da TV Folha

Em "Barbie", é a Mattel que puxa as principais cordinhas das bonecas em questão, mas, mesmo assim, Greta Gerwing brilha como diretora e faz o espectador mergulhar em um mundo rosa, nostálgico, feminista e de muito bom gosto. Apesar do roteiro ser puxado para a comédia, ainda sobra tempo para a seguinte reflexão: existe espaço para a Barbie loira, magra e branca hoje em dia? Uma pitada de existencialismo, um final anticlimático e roupas lindas, às vezes, é tudo que precisamos em um filme.