Como foi a estreia de Daniela Lima na GloboNews, duas semanas após saída da CNN

São Paulo

A jornalista Daniela Lima estreou na programação da GloboNews nesta segunda-feira, apenas 19 dias depois de sair da CNN Brasil. A apresentadora anunciou sua demissão e contratação nos canais em 22 de junho, e está prevista para comandar o Conexão GloboNews na emissora de notícias da TV Globo.

Nesta segunda, Lima surgiu durante o Edição das 18h a convite do também jornalista César Tralli. O evento aconteceu apenas horas depois de ela divulgar nas redes sociais que bateu ponto no canal pela primeira vez na emissora, com o crachá recém-entregue pela empresa.

A jornalista Daniela Lima - Globo

No programa, Tralli recebeu Lima e disse para ela se sentir em casa, após recepcionar a jornalista como um novo grande nome no time da casa.

"Disseram que eu teria que ter um papo com o Trailli, eu disse 'tenho que apurar, não dá para chegar jogando purpurina'" disse a apresentadora após a recepção, indicando que o encontro no ao vivo foi organizado às pressas pela emissora.

O encontro ainda contou com participação da jornalista Natuza Nery, que abraçou Lima no programa. "Ela veio me dizendo 'desde quando a gente se conhece?'. Eu falei 'Natuza, para que você vai falar isso na televisão?'", declarou Lima após o encontro.

Além de Daniela Lima, a nova encarnação do Conexão GloboNews terá apresentação de Leilane Neubarth e Camila Bomfim. O programa está previsto para estrear no fim do mês de julho no canal.