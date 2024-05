Marília Gabriela nunca viu o programa da Blogueirinha, diz filho da jornalista

São Paulo

Em uma entrevista à Folha, o filho de Marília Gabriela, Theodoro Cochrane interrompeu a mãe para dizer, entre risos, que ela nunca viu um episódio do De Frente com Blogueirinha, programa do influenciador Bruno Matos, inspirado no estilo da jornalista.

Sao Paulo, SP, BRASIL, 26-04-2024: Retrato da Jornalista e apresentadora Marilia Gabriela , 75, com seu filho Theodoro Cochrane,45, no teatro Unimed. Eles vao se apresentar juntos na peca A Ultima Entrevista de Marilia Gabriela (Foto: Eduardo Knapp/Folhapress, ILUSTRADA) - Folhapress

De todo modo, Marília Gabriela não poupou elogios ao trabalho de sua fã.

"Parece que ela supre a necessidade do que se procura hoje em dia. Pelo que leio a respeito dela, ela entrevistou todas as pessoas que quis e tem audiência. Sinal dos tempos, ela é um ícone moderno", diz ela. "Fui convidada a dar entrevista para a Blogueirinha, mas disse ‘não, querida, não estou dando entrevista, vai lá me ver no teatro, parabéns pelo sucesso.’"

"A Última Entrevista de Marília Gabriela" alicerça sua dramaturgia numa brincadeira com a linguagem do telejornalismo. Ao modo das entrevistas que marcaram a carreira da jornalista, Cochrane, invertendo os papéis, encurrala a mãe com uma sucessão de perguntas sobre a sua trajetória nos palcos e na televisão.

