Família de Gugu processa jornalistas que vazaram documentos do processo

São Paulo

Aparecida Liberato e João Augusto Liberato, respectivamente a irmã e o filho de Gugu Liberato, vão procesar jornalistas e veículos de comunicação por vazarem documentos do atual processo em torno da herança do apresentador.

Entre os nomes processados, o Notícias da TV afirma que alguns jornalistas já receberam notificações judiciais sobre o caso.

O apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu - Divulgação/Record TV

Advogados da família Liberato, os mesmos que disputam a herança com Rose Miriam Di Matteo na justiça, Dilermando Cigagna Junior e Carlos Regina não concordam com a divulgação de cartas, depoimentos e assuntos pessoais de Gugu. Em nota à imprensa, eles dizem que vão lutar para defender a memória do apresentador e a forma discreta como conduzia a sua vida.

A defesa da família ainda acusa que os vazamentos partiram de Nelson Wilians, advogado de Rose Miriam. Eles alegam que só alguém com acesso à ação poderia ter acesso aos documentos que foram vazados. O processo no momento corre em sigilo na justiça.

Wilians, por sua vez, afirma também à imprensa que está perplexo com as suspeitas e negou qualquer envolvimento com os vazamentos. "É realmente hilário como alguns, desesperadamente, tentam manchar minha reputação profissional", diz o advogado de Rose.

A ocorrência de vazamentos relacionados ao processo ganhou maior frequência depois do testamento de Gugu ser validado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ.

Entre os documentos que chegaram à imprensa, há uma carta escrita por Rose Miriam, em que alega ter sido traída por Gugu; os discursos de duas testemunhas em favor da viúva do apresentador; e o testemunho de um ex-funcionário do SBT, que declarou que Gugu participava de orgias na época do Domingo Legal.