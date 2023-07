Danny Elfman, compositor de 'Wandinha', é acusado de assédio sexual e calote

São Paulo

O compositor Danny Elfman é acusado de assédio sexual e não pagar a indenização acordada entre os advogados dele e de Nomi Abadi, a música que o acusa.

De acordo com ela, Elfman ainda não pagou o valor previsto de US$ 830 mil, ou quatro milhões de reais, e por isso o aciona judicialmente mais uma vez.

O compositor Danny Elfman - AFP

Elfman é conhecido por assinar a trilha sonora de várias produções dirigidas por Tim Burton, como a série "Wandinha", "Peixe Grande" —pelo qual foi indicado ao Oscar— e "Edward Mãos de Tesoura". Ele já trabalhou também para filmes de Sam Raimi, como "Homem-Aranha" e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", e no tema de abertura da série animada "Os Simpsons".

Abadi diz ter sido assediada pelo músico entre 2015 e 2016, enquanto ambos trabalhavam juntos. Ela afirma que via o artista como um mentor e que ele lhe mostrou o pênis e se masturbou diante dela. Em outra ocasião, Elfman teria lhe enviado por mensagem uma foto de um líquido branco dentro de um recipiente —o que poderia vir a ser o sêmen de Elfman.

Segundo reportagens publicadas nas revistas Rolling Stone e Variety, a defesa de Elfman alega que se trata, na verdade, de creme hidratante e que a intenção com a foto era fazer uma piada provocadora.

Abadi o acusa também de tê-la coagido a fazer um ensaio de nu fotográfico. Ela afirma ter assinado o acordo de sigilo para evitar prejudicar sua carreira no meio musical, caso viesse a público com as acusações. Elfman, por sua vez, refuta todas as acusações.

O artista disse à Rolling Stone que Abadi está mentindo e tentando prejudicá-lo financeira e profissionalmente, além de causar danos à vida íntima de Elfman com sua família.

Ele é casado com a atriz Bridget Fonda, com quem tem um filho, Oliver. O músico tem duas filhas de outro casamento, Lola e Mali, com Geri Eisenmenger.Segundo Elfman, Abadi tentou seduzi-lo, mas ele recusou.