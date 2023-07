Empresa cobra espólio de Gal Costa em quase R$ 40 mil por reforma não paga

São Paulo

Uma empresa do ramo da construção civil cobra na Justiça quase R$ 40 mil do espólio da cantora Gal Costa, morta em novembro do ano passado. A ação foi movida nesta quinta-feira (27), na 13ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A Folha tentou entrar em contato com Wilma Petrillo, viúva de Gal, por telefone e mensagem de texto, mas não obteve retorno até a conclusão desta publicação.

A cantora Gal Costa em 2006 - Gustau Nacarino/Reuters

A Brazip Telhas Zipadas do Brasil, que presta serviços de montagem de estruturas e coberturas metálicas, foi contratada, por intermédio da empresa F2 Construções, para uma reforma, em agosto do ano passado, na casa onde a cantora morava com Petrillo, no bairro Jardim Europa, na zona oeste de São Paulo.

A empresa alega ter instalado e fornecido calhas, telhas e um isolamento térmico para o telhado da residência. O valor total do serviço prestado ficou no valor de R$ 76 mil, e seria pago em duas parcelas. A primeira fatura foi quitada sem problemas, diz a defesa da empresa na ação, mas Petrillo não pagou os R$ 33.900 mil restantes. O valor atualizado da dívida é de R$ 39.418,92.

Por Gal ter morrido em novembro, a empresa diz na ação que acreditou que esse fato havia causado o atraso do pagamento da segunda parcela. Em junho, a empresa expediu uma notificação extrajudicial direcionada ao espólio da cantora, cobrando a dívida, mas não teve retorno.

Nesta sexta-feira (28), a Folha mostrou que a GMC Produções Artísticas, sociedade entre Petrillo e Gal, já havia acumulado uma dívida de mais de R$ 30 mil com o seguro saúde da cantora, contratado no início de 2020. O plano de saúde chegou a ser cancelado, e Gal quase não conseguiu realizar a cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita, dois meses antes de sua morte.

A artista foi vítima de um infarto fulminante, conforme consta de sua certidão de óbito. Segundo o documento obtido pela reportagem, a cantora já estava doente com um câncer de cabeça e pescoço.