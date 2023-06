A viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, diz que a artista plástica Daniela Cutait mente ao afirmar que ela não paga as contas de luz e gás da casa em que reside em São Paulo. E revela que vai "colocar o jurídico para resolver".

"Essa mocinha deve ser louca", diz a viúva à coluna, por meio de mensagem de WhatsApp.

Na semana passada, Daniela cobrou publicamente Wilma em postagem no Instagram.

Wilma Petrillo e o cachorro, em foto postada no Instagram oficial de Gal Costa - Instagram

À coluna, a artista plástica disse que vendeu o imóvel para a cantora em 2020. E que, desde então, enfrenta problemas porque muitas das contas da propriedade seguem no nome dela –e algumas não foram pagas.

Seu nome, inclusive, teria ido parar no Serasa, o que a obrigou a saldar os débitos. Daniela afirma que já foi xingada por Wilma e bloqueada por ela no WhatsApp. Sem conseguir contatar a viúva da cantora, ela diz ter decidido fazer a cobrança publicamente

Wilma Petrillo foi procurada na semana passada pela coluna para falar sobre a acusação, mas não respondeu às mensagens.

No sábado (24), ela procurou a Folha para protestar. "Sinto muito, mas publicar que eu não pago minhas contas há mais de 5 meses é uma MENTIRA", escreveu, usando letras maiúsculas. "Tenho todos os comprovantes de pagamentos".

Daniela Cutait cobra publicamente viúva de Gal Costa sobre conta de gás - @danielacutait no Instagram

Em seguida, disparou contra Daniela Cutait: "Essa senhora se diz proprietária do imóvel, vive pendurada nos maridos ingênuos. Alugava quartos na casa para se bancar, e, na verdade, o imóvel pertencia aos filhos", disse.

"O maior mérito dela é dizer que morou em Nova York por dois anos. Faxineira? Quem sabe. Patética", prosseguiu. Artista plástica famosa, não? O que diria eu que vivi 30 anos em NY?", indagou. Afirmações semelhantes foram feitas por Wilma em seu Twitter.

À coluna, a viúva de Gal afirmou também que não está "disponível para esse tipo de atrito. Baixo nível demais, em um momento tão doloroso que infelizmente aconteceu em minha vida".

Disse ainda que aguardava "retratação" da coluna.

Confrontada com o fato de que a Folha havia enviado diversas mensagens a ela antes da publicação das acusações de Daniela Cutait, a viúva afirmou que "nem sempre vejo o cell [celular]".

Diante dos ataques da viúva de Gal Costa, a artista plástica diz que vai acionar advogados para processá-la por danos morais.



"Ela está me confundindo. Eu não sou pendurada em marido algum. Graças a Deus", afirma a artista plástica.

Daniela diz que a confusão toda começou em 2021, quando seu CPF chegou a ser incluído no cadastro de devedores do Serasa pelo atraso no pagamento do boleto de luz da casa que tinha vendido para Gal.

Daniela afirma, então, que pagou a conta, de R$ 2.499, 54, para resolver a situação. Esse valor, alega, nunca foi ressarcido por Wilma.



Wilma Petrillo enviou comprovantes de pagamentos de contas de luz de maio e junho deste ano —mas não se pronunciou sobre a acusação de Daniela, de que o cano foi dado há mais de dois anos, e não em 2023. Disse apenas que o assunto era "desagradável demais" e que seus advogados cuidariam do problema.



Wilma também mandou à reportagem boleto de consumo de gás saldado em março.



O problema atual, segundo Daniela Cutait, são contas de gás em aberto de outros meses –uma de janeiro e outra de maio.

Daniela mandou ainda à coluna fotos do boleto de gás de junho em que está escrito que existe "fatura[s] em atraso". Também encaminhou print do site da Comgás que mostra que as contas de gás de janeiro e maio da casa que vendeu a Gal não teriam sido pagas, no valor total de R$ 50,71.

Inicialmente, Daniela tinha afirmado à coluna que eram cinco boletos em atraso. "Eu errei no número. Uma, duas ou cinco [contas em atraso], é o meu nome que está na bagunça", diz. Para ela, o mais importante é que Wilma troque a titularidade das contas.

A casa de Gal, segundo a ex-proprietária, tem quase 500 metros quadrados e está localizada no Jardim Europa, uma das regiões mais nobres de São Paulo —o valor do metro quadrado no bairro gira em torno de R$ 16 mil.

