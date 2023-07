João Gomes ressuscita Luiz Gonzaga com inteligência artificial em festival

João Gomes cantou com uma versão digital de Luiz Gonzaga no festival iFood Arraial Estrelado, que ocorreu em São Paulo neste domingo. A voz a o rosto do artista pernambucano foram recriados com o uso de inteligência artificial.

Os artistas João Gomes e Luiz Gonzaga - Jardiel Carvalho/Folhapress e Acervo UH/Folhapress

Oitenta minutos de gravações da voz original de Luiz Gonzaga foram usados para dar forma à ideia. Para as cenas do rosto dele, exibida nos telões, a ferramenta se baseou em 60 imagens.

"Poder cantar com meu maior ídolo na minha época favorita do ano, foi de longe uma das maiores realizações da minha vida", escreveu João Gomes no Instagram.

Na semana passada, a cantora Elis Regina foi revivida também com o uso de inteligência artificial. Ela aparece num comercial da Volkswagen dirigindo um carro com sua filha Maria Rita.