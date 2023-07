Música de Melody que usava trecho de 'Barbie Girl' sai do Spotify e do YouTube

São Paulo

"Barbie de Chapéu", canção das cantoras Melody e Paula Guilherme que usa sample do hit "Barbie Girl", da banda Aqua, foi removida do YouTube e do Spotify nesta quarta-feira (26).

Imagem de divulgação de 'Barbie de Chapéu', com Melody e Paula Guilherme - Divulgação

Procurados pela reportagem na tarde desta quarta-feira (26), o Spotify e a assessoria de Melody não se manifestaram sobre o motivo da remoção . Uma versão da música continua disponível no perfil do DJ Paiva.

No caso do YouTube, o vídeo já não está listado e a página da web onde estava hospedada a música exibe um aviso. "Este vídeo não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais do Universal Music Publishing AB", diz.

A música foi um sucesso imediato e alcançou 3 milhões de visualizações em apenas dois dias, no YouTube.

Não é a primeira vez que Melody se envolve em polêmicas envolvendo plágio. Em outra controvérsia, Anitta acusou a cantora de plagiar "Positions", de Ariana Grande.