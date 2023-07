Onde ver 'Quarto 212', filme com drama fantástico em um quarto de hotel em Paris

São Paulo

Quando um homem descobre que sua mulher o traiu com uma série de homens bem mais novos, ela se muda para um hotel em frente ao apartamento onde vivem em Paris. E recebe visitas curiosas, como a do marido aos 25 anos de idade, ou da professora com quem teve um caso na adolescência.

Cena do filme "Quarto 212", de Christophe Honoré - Divulgação

Christophe Honoré assina o roteiro e dirige "Quarto 212", filme com Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Camille Cottin e Vincent Lacoste.

Reserva Imovision, 14 anos

Beanie Bubble - O Fenômeno das Pelúcias

A marca de bonecos de pelúcia Beanie Babies foi lançada há 30 anos e vendeu tanto que se tornou um fenômeno cultural. Esta comédia valoriza o papel das três mulheres que tiveram um papel crucial no sucesso do produto. Com Zach Galifianakis, Elizabeth Banks e Sarah Snook, da série "Succession". Direção do casal Damian Kulash Jr. e Kristin Gore.

Apple TV+, 14 anos

Grandes Mistérios da História com Laurence Fishburne

A quarta temporada da série traz assuntos tão díspares como a Arca de Noé, o assassinato de John Kennedy e os segredos do sítio arqueólogico de Stonehenge. Na estreia, o programa investiga a existência do monstro do lago Ness.

History, 21h20, livre

A Mãe

Marcélia Cartaxo vive uma mãe da periferia de São Paulo que não hesita em confrontar os traficantes locais depois de que seu filho adolescente desaparece. O filme de Cristiano Burlan ficou entre os seis finalistas a representar o Brasil na disputa do Oscar.

Canal Brasil, 22h, 14 anos

Globo Repórter

"Gentileza gera gentileza." A frase de José Datrino, conhecido como Profeta Gentileza, foi pichada nos pilares de um viaduto carioca e inspirou o programa desta sexta, que mostra pessoas tentando trazer a gentileza ao cotidiano.

Globo, 22h25, livre

Destruição em Los Angeles

A explosão de um vulcão em Los Angeles é seguida por um imenso terremoto. Um repórter tenta cobrir a catástrofe em tempo real, enquanto luta para localizar sua família.

SBT, 23h15, 12 anos