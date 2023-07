São Paulo

Robert Goldman, conhecido como Bo Goldman, morreu nesta terça-feira (27) em Helendale, na Califórnia, aos 90 anos. Todd Field, seu genro e diretor de "Tar", confirmou a morte mas não deu detalhes sobre a causa.

O roteirista Bo Goldman, vencedor do Oscar por 'Um Estranho no Ninho' e 'Melvin e Howard' - Divulgação

Goldman levou o Oscar de melhor roteiro por "Um Estranho no Ninho", em 1975 e por "Melvin and Howard", de 1980.

A primeira estatueta premiou seu segundo roteiro para o cinema, trabalho resultante de um convite do diretor Milos Forman que, pouco antes, ficara impressionado com o texto de "Shoot The Moon", primeiro roteiro de Goldman.

Foi então que o roteirista adaptou o romance Ken Kesey, que nas telonas teve Jack Nicholson como protagonista, interpretando um paciente psiquiátrico rebelde em uma clinica.

O longa foi eleito melhor filme naquele ano, além de render Oscars para Forman, Nicholson e Louise Fletcher, que interpretou a enfermeira Ratched.

Apesar do sucesso, Goldman seguia inseguro como escritor. "Afinal de contas, eu havia adaptado o trabalho de outra pessoa. Será que era realmente meu?", escreveu em 1981 ao The New York Times. Kesey, escritor do livro, chegou a denunciar a adaptação.

Mas pouco depois, as dúvidas puderam ser sanadas com "Melvin e Howard", que lhe trouxe o segundo Oscar de melhor roteiro original.

O filme foi baseado na vida de Melvin Dummar, dono de um posto de gasolina em Utah que alegou que Howard Hughes, famoso aviador americano, havia deixado parte de sua fortuna a ele em testamento.

Goldman também trabalhou com o diretor Martin Brest nos filmes "Perfume de Mulher", de 1992, com Al Pacino como protagonista, e "Encontro Marcado", de 1998.