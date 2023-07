Quem é Fran Drescher, atriz da sitcom 'The Nanny', que lidera a greve dos atores

The New York Times

Fran Drescher, dona de um sotaque nitidamente anasalado e com inflexões de Queens, Nova York, fez seu nome em Hollywood como protagonista da sitcom "The Nanny". Na quinta-feira ela apareceu diante de dezenas de câmeras como presidente do sindicato de atores que votara por unanimidade no mesmo dia pela entrada em greve. Drescher fez um discurso incendiário em que deixou claro o que estava em jogo com a decisão.

"Os olhos do mundo estão voltados a nós, e especialmente os olhos do movimento sindical", disse Drescher. "O que acontece conosco é importante. O que está acontecendo conosco está acontecendo com os profissionais de muitos setores."

Como protagonista da série 'The Nanny' se tornou líder da greve de atores em Hollywood - EPA

Ele sacudiu os punhos, enfurecida. "Estou chocada com o modo como as pessoas com quem trabalhamos nos estão tratando!", prosseguiu. "É asqueroso. Deviam se envergonhar!"

Drescher é a mais recente em uma longa sequência de rostos familiares —entre eles, Ronald Reagan, Patty Duke e Charlton Heston— a já ter presidido o SAG-AFTRA, o sindicato que representa dezenas de milhares de atores das telas. Mas essa é uma reviravolta surpreendente em sua longa carreira.

Como deixou clara a coletiva de imprensa da quinta-feira, Drescher hoje é uma líder de um movimento trabalhista resurgente ao nível nacional. O modo como ela vai lidar com isso nas próximas semanas, possivelmente meses, pode ajudar a determinar o destino de 160 mil atores.

A greve dos atores, que entrou em vigor na sexta, assinala uma crise para Hollywood, já sacudida nos últimos anos pela pandemia e por mudanças tecnológicas abrangentes, com a ascensão do streaming e o declínio constante dos retornos da televisão a cabo e das bilheterias de cinemas. Os roteiristas de Hollywood estão em greve há meses, e com os atores agora se juntando a eles –a primeira vez desde 1960 que as duas categorias fazem greve ao mesmo tempo—, a indústria vai essencialmente parar.

Fran Drescher tem 65 anos e é atriz em Hollywood há décadas, tanto na televisão quanto no cinema. Desde seu papel principal em "The Nanny", nos anos 1990, de longe o mais destacado de sua carreira, ela apareceu esporadicamente na televisão e em longas-metragens. Mais recentemente estrelou uma sitcom da NBC intitulada "Indebted", que durou 12 episódios e então foi cancelada em 2020.

"The Nanny" foi uma das séries de televisão mais populares e amadas dos anos 90 - Getty Images

Não é de hoje que Drescher expressa repúdio à cobiça corporativa, legendando fotos com slogans como "VAMOS BARRAR A COBIÇA CAPITALISTA JÁ". Foi o bastante para a revista New York intitular um blog post em 2017 "Seu novo ícone anticapitalista favorito é Fran Drescher".

Alguns anos mais tarde, em 2021, Drescher venceu uma eleição para a presidência do sindicato, numa disputa fortemente contestada com o ator Matthew Modine. Os dois representavam facções diferentes: Drescher a favor do partido do establishment, Unite for Strength, e Modine a favor de um grupo rebelde, Membership First.

A disputa ficou tão ferrenha que Modine acusou Drescher de disseminar mentiras a respeito dele e teria dito: "Estou com vergonha de Fran Drescher, estou decepcionado com ela. Mas ela será julgada pelas pessoas no mundo depois que se for, ou então por qualquer Deus que ela adore."

Diferentemente dos roteiristas, que já fizeram greve muitas vezes ao longo das décadas e historicamente se mantêm unidos, os atores têm sido conhecidos mais por suas divergências internas. Hollywood vinha se preparando para uma greve de roteiristas desde o início do ano, mas poucos produtores e executivos seniores previram que os atores teriam a determinação de seguir adiante e fazer greve.

Quando Drescher chegou ao poder, ela prometeu unir o sindicato e acabar com "a divisão disfuncional neste sindicato".

Quando os atores concordaram em autorizar a greve, foi com 97,9% dos votos –uma porcentagem arrasadora que superou até mesmo a dos roteiristas. No mês passado o partido de oposição, Membership First, endossou a campanha de reeleição de Fran Drescher.

Mesmo assim, algumas das declarações e ações públicas dela nas últimas semanas têm deixado muitos atores perplexos.

No final de junho, dias antes do fim da vigência do contrato coletivo dos atores, Drescher e o negociador chefe do sindicato, Duncan Crabtree-Ireland, divulgaram um vídeo que foi surpreendeu muitas pessoas por seu tom otimista, dada a importância do que estava em jogo nas negociações.

"Quero lhes dizer que estamos tendo negociações extremamente produtivas e totalmente focadas sobre todas as questões cruciais que vocês nos disseram que são mais importantes para vocês", ela disse, usando uma jaqueta militar. "Estamos firmes e fortes e vamos fechar um acordo seminal!"

Dias apenas mais tarde mais de mil atores, incluindo Meryl Streep e Jennifer Lawrence, assinaram uma carta manifestando à liderança do sindicato a preocupação de que ela não estava levando em conta sua disposição de fazer greve. "Esperamos, por nós, que vocês não deixem esse momento passar", dizia a carta.

Drescher acrescentou sua própria assinatura à carta –curiosamente, considerando o cargo que ocupa.

Na segunda, dias antes do término previsto da vigência do contrato dos atores, Drescher chamou a atenção em outra área: estava assistindo a um desfile de alta-costura da Dolce & Gabanna em Puglia, Itália, e posou para fotos com Kim Kardashian. Esta disse a seus 362 milhões de seguidores no Instagram, falando de Drescher: "A minha ícone da moda! Sempre no meu moodboard! Amo essa mulher seriamente!"

A reação negativa foi imediata. A atriz de "General Hospital" Nancy Lee Grahn indagou se a foto era uma brincadeira. "Estou torcendo para não ser verdade. Não pode ser. Ninguém pode ser tão estúpida", ela escreveu no Twitter.

Em comunicado à imprensa, uma porta-voz do sindicato de atores disse que Drescher estava trabalhando para a Dolce & Gabanna como "embaixadora da grife" e que o comitê de negociação tinha pleno conhecimento desse seu compromisso. Crabtree-Ireland tachou as críticas à presença de Drescher no desfile de moda como "absurdas" e "desprezíveis".

Drescher falou do assunto na coletiva de imprensa na quinta-feira. "Foi trabalho", ela disse, acrescentando que continuou em comunicação com os negociadores quando esteve fora do país. "Eu estava passando três horas por dia fazendo cabelo e maquiagem e andando de salto sobre ruas de paralelepípedo. Fazendo coisas assim, que são trabalho. Não diversão."