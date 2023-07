Saiba como o governo russo usou a novela 'Mulheres de Areia' para promover as eleições

São Paulo

"Mulheres de Areia", novela escrita por Ivani Ribeiro, foi vendida para mais de 25 países tamanho seu sucesso. Mas, na Rússia, o enredo tomou um papel ainda mais importante.

Guilherme Fontes e Gloria Pires são os protagonistas de 'Mulheres de Areia' - Divulgação/TV Globo

Em 1996, a trama era exibida pela televisão estatal russa com o título "O Segredo de Tropicana", em alusão a "Tropicaliente", outra novela brasileira que fez sucesso no país.

O governo de Boris Ieltsin, então, determinou que os últimos capítulos fossem exibidos no dia da eleição, para impedir que as pessoas viajassem e faltassem às urnas. Isso porque, naquele ano, a eleição coincidiu com a data de um feriado —e a população tenderia a sair de casa. Ieltsin venceu seu oponente, Guennadi Ziuganov, com 57,2% dos votos.

"Mulheres de Areia" está sendo exibida pela quarta vez na Globo. No centro da trama, está a rivalidade das gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires.

Enquanto a primeira é calma e doce, sua irmã é egoísta e má e procura conquistar o namorado de Ruth, o empresário Marcos Assunção, interpretado por Guilherme Fontes.