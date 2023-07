Saiba de onde vem 'atuar para poder voar', verso do velório de Zé Celso

São Paulo

O velório do dramaturgo Zé Celso, morto na quinta-feira aos 86 anos, foi marcado por uma série de homenagens. Os versos "meu cavalo tá cansado, meu cavalo quer voar/ Atuar, atuar, atuar para poder voar" ecoaram no Teatro Oficina durante a cerimônia, entoado pelos atores da companhia e por amigos e fãs do dramaturgo.

Zé Celso em 2020 - Karime Xavier/Folhapress

O trecho, simbólico da história do teatro situado no Bexiga, no centro de São Paulo, vem da montagem de "Os Sertões", de Euclides da Cunha, de 2002, ano em que se celebrou o centenário da obra. Na montagem, Zé Celso interpretou Antonio Conselheiro, líder messiânico que liderou a Guerra de Canudos.

O samba-enredo "Quatro Séculos de Paixão-História do Teatro Brasileiro", da escola carioca Unidos de Vila Isabel lançado em 1975 —época em que o Brasil amargava na ditadura militar— e assinado por Tião Graúna e Arroz, também foi uma das canções lembradas na cerimônia.

Zé Celso morreu em decorrência de um incêndio em sua casa no Paraíso, em São Paulo, na madrugada de terça-feira (4).