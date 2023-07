Veja vídeo do apartamento de Zé Celso após incêndio que matou dramaturgo

São Paulo

Um vídeo gravado pelo ator Ricardo Bittencourt mostra como ficou o apartamento de José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, após o incêndio em sua casa na madrugada de terça-feira (4). O dramaturgo teve 53% de seu corpo queimado e morreu na quinta-feira (6), aos 86 anos, em São Paulo.

Vista do quarto queimado do diretor teatral Zé Celso após incêndio em seu apartamento localizado no Paraíso - Eduardo Knapp/Folhapress

Bittencourt, que estava no apartamento de Zé Celso no momento em que o incêndio causado por um aquecedor elétrico começou e morava no espaço, mostrou, na filmagem, um cômodo totalmente destruído e outros parcialmente afetados pelo fogo. Ele e o também ator Victor Rosa ajudaram no socorro e sofreram queimaduras leves.

O corpo de Zé Celso, foi velado no Teatro Oficina entre as 23h30 de quinta-feira (6) e 12h30 desta sexta-feira (7). O corpo foi recebido por uma multidão na rua em frente ao teatro. Artistas e público cantavam, dançavam e gritavam "evoé" e "viva o Zé".