Taylor Swift está esnobando o Canadá?

É um bom momento para ser um swiftie. A cantora de 33 anos está no meio de sua maior turnê em estádios —com um set de três horas e 40 músicas abrangendo todas as eras de sua carreira. Desde 2019, ela lançou quatro álbuns e fez dois relançamentos, incluindo o amado álbum "Speak Now" de 2010.

No entanto, os fãs canadenses de Taylor Swift não estão tão encantados. A turnê "Eras", que começou em março, inclui mais de cem shows até o verão de 2024, nos EUA, México, Europa, Ásia, Austrália e no Brasil. Mas, pelo menos até agora, Swift não tem planos de tocar no Canadá. Será que ela esqueceu a existência do país?

Taylor Swift - TAS23

O aparente desprezo inspirou o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, a apelar pessoalmente a Swift. Depois que ela anunciou mais 14 shows no próximo ano no Reino Unido e na Europa, Trudeau apareceu nas respostas dela no Twitter, pedindo que ela reconsiderasse o calendário.

"Sou eu, oi", escreveu Trudeau, referindo-se à música de Swift, "Anti-Hero". "Eu sei que alguns lugares no Canadá amariam ter você. Então, não torne este outro verão cruel. Esperamos vê-la em breve."

Parece que o Trudeau está falando por muitos outros swifties que se sentem exilados no norte, se perguntando por que eles não podem ter experiências legais.

"É devastador", disse Leila Title, de 33 anos, diretora de marketing em Toronto. "Decepção é a melhor maneira de descrever."

A princípio, Title imaginou que Swift incluiria datas canadenses ao longo da turnê internacional. E, quando os shows para o México e a América do Sul foram anunciados, sem nada planejado ao norte da fronteira com os Estados Unidos, ela começou a se preocupar que fosse uma falha.

"Ainda acho que é possível. Sempre tenho que pensar que é possível", disse ela sobre uma turnê canadense. "Mas está se tornando cada vez menos provável."

Jackie Engelberg, outra moradora de Toronto, esperava ver Swift em um de seus shows em Nova York, em maio de 2023, sua "única opção" sem nenhuma parada no Canadá. Mas, apesar dos melhores esforços de Engelberg —"lutando contra os bots do Ticketmaster, enfrentando os sites de revenda"— ela não conseguiu encontrar um ingresso acessível.

Então, assim como Title, Engelberg pensou que esperaria pelo anúncio da turnê canadense.

Taylor Swift - Getty Images

"Todas as outras turnês que ela fez, mesmo as que são apenas em estádios, no mínimo há datas canadenses incluídas", disse Engelberg. Mas quando a chance de um anúncio canadense veio e se foi, ela ficou preocupada em perder uma turnê de Taylor Swift - que seria a primeira da fã de longa data.

"Estou, obviamente, extremamente desapontada, assim como todos os meus colegas Swifties do Canadá", disse Engelberg.

Ela ficou surpresa ao ver pequenas cidades como Varsóvia serem selecionadas para uma temporada de três shows, enquanto Toronto —a quarta maior cidade da América do Norte— foi preterida.

"Dada a enorme população de nossa cidade e todos os fãs aqui, tenho certeza de que Taylor lotaria vários estádios", disse Engelberg.

Então, por que Taylor Swift está fugindo do Canadá?

Ela ainda não nos disse o porquê. Nenhum motivo foi dito por Swift ou a equipe dela e sua gravadora não respondeu aos questionamentos da BBC.

Alguns especularam que pode ser devido ao tamanho do local. A maior arena do Canadá, o Commonwealth Stadium em Edmonton, Alberta, acomoda pouco mais de 56.300 torcedores. Isso é o equivalente a uma fração da capacidade de locais como Wembley, em Londres —90 mil— ou MetLife, em Nova Jersey —82.500.

Mas isso não significa que Swift está evitando todos os locais menores. Ela fará dois shows no Aviva Stadium, em Dublin, com capacidade para 50 mil pessoas, e uma noite no Ernst Happel Stadion, em Viena, que tem espaço para pouco menos de 51 mil espectadores.

Outros se perguntam se é a fraqueza do dólar canadense, em comparação com a moeda americana - a taxa de câmbio agora é de aproximadamente 1,33 dólar canadense para cada dólar americano.

Mas isso não impediu que outros grandes artistas, incluindo Beyoncé e Ed Sheeran, se apresentassem no Canadá.

Por enquanto, pelo menos, o silêncio de Swift deixou os fãs canadenses na expectativa.

"Tudo o que eu quero é que Taylor venha aqui", disse Title. "E eu atravessaria o país."