Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após ficar internado com Covid-19

São Paulo

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 87, recebeu alta do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira (21). Ele estava internado desde a última quinta, após após ter sido diagnosticado com Covid-19.

A notícia foi compartilhada por Renata Domingues de Nóbrega, mulher do humorista, através de uma publicação nos stories do Instagram. "Estamos de alta hospitalar. Obrigada Deus, obrigada família, obrigada amigos", escreveu.

A Praça é Nossa com Carlos Alberto de Nóbrega - Lourival Ribeiro/SBT

O apresentador já vinha melhorando nos últimos dias. Na quinta-feira, após ser noticiada a internação de Nóbrega, sua mulher compartilhou uma foto dele no hospital, usando máscara. "Sim, Carlos Alberto está com Covid, mas está bem", disse. "Desculpem por não atender o telefone e não responder as mensagens no dia de hoje sobre a saúde de Carlos Alberto."

De acordo com o site do SBT, o apresentador de "A Praça é Nossa" estava com sintomas desde o começo da semana passada, como tosse seca e febre alta. O casal e seu filho já haviam sido internados por Covid-19 em 2021, e se recuperaram sem maiores problemas na época.

Filho de Manuel de Nóbrega, Carlos Alberto é um dos maiores nomes da comédia nacional. Além de "A Praça é Nossa", é conhecido por ter sido redator de programas como "A Praça da Alegria" e de "Os Trapalhões".