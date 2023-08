Conheça a iguana, réptil inofensivo que usa 90% de seu tempo para descansar

São Paulo

Segundo cálculos dos cientistas, já foram identificadas quase 12 mil espécies de répteis no mundo todo. Entre elas, cerca de 850 são encontradas no Brasil, onde vivem por volta de 300 tipos de lagartos.

E é justamente um deles que desfila as suas escamas na Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças desta semana.

Iguana, réptil apresentado na Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças - Zé Carlos Barretta/Folhapress

A iguana é o tema do 24º volume da série, que chega às bancas no domingo, dia 27. Como estamos nos aproximando do fim das publicações, a má notícia é que ela é o último réptil a ser apresentado na coleção.

Mas existe uma parte boa. Apesar de a espécie gerar uma certa estranheza nas pessoas, principalmente por causa da pele esverdeada, das pupilas verticais, das garras afiadas, do jeitão de dinossauro e do rabo comprido, usado muitas vezes como chicote na hora de se defender, ela não sofre riscos de extinção.

"Um dos propósitos da coleção é trabalhar com animais que são estigmatizados, mas mostrar que eles têm importância para o equilíbrio ambiental", afirma Rodrigo Pires, que faz a consultoria técnica do livro. Além dele, colaboram com o volume a Associação Mata Ciliar e o biólogo Paulo Manzani, da Unicamp.

Na verdade, a iguana é completamente inofensiva para seres humanos, até porque costuma passar a maior parte do dia parada, usando 90% do tempo para descansar.

Com aproximadamente dois metros de comprimento e até seis quilos, ela vive nas árvores da região amazônica, da caatinga e do cerrado e se move para buscar alimentos —basicamente folhas, flores e brotos, mas também insetos e ovos de algumas aves.

COMO COMPRAR

Site da coleção: https://faunabrasileira.folha.com.br/

Telefone: (11) 3224-3090 (Grande São Paulo) e 0800 775 8080 (outras localidades)

Frete grátis: SP, RJ, MG, ES e PR (na compra da coleção completa)

Nas bancas: R$ 22,90 o volume

Coleção completa: R$ 664,10

Lote avulso: R$ 132,82