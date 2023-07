Por que Taylor Swift mudou letra de música em nova versão do álbum 'Speak Now'

São Paulo

Na nova versão do álbum "Speak Now", de Taylor Swift, a cantora alterou uma passagem controversa da letra da música "Better Than Revenge".

O trecho, que dizia "ela é mais conhecida pelas coisas que faz no colchão", passará a dizer "ele era uma mariposa atraída pela chama, ela segurava os fósforos." A mudança afina a letra com a postura mais feminista que a cantora assumiu com os passar dos anos.

A cantora Taylor Swift - AFP

Fãs da cantora, que já esperavam a mudança, se dividiram na internet entre os que apoiavam e os que eram contra a alteração. No primeiro grupo, prevalecia o argumento de que a letra original fazia "slut shaming", termo em inglês para a recriminação de mulheres por sua vida sexual e romântica. Já os opositores acreditavam que a música deveria ser preservada como sempre foi.

Essa não foi a primeira vez que Taylor mudou uma letra. Na versão de luxo de seu álbum "Taylor Swift", de 2006, a letra da música "Picture to Burn" foi alterada para remover uma frase em que a cantora ameaçava espalhar que um par romântico era gay por vingança.

Os álbuns "Taylor's Version" (Versão da Taylor) surgem como uma forma de adquirir direitos sobre seu trabalho, em uma disputa com a antiga gravadora e o empresário Scooter Braun.