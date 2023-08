Glenda Kozlowski e Zeca Camargo estreiam novo programa ao vivo na Band

São Paulo

Ao vivo, diante de uma plateia de cem pessoas, Glenda Kozlowski e Zeca Camargo entram no ar de segunda a sexta, no lugar do programa Faustão na Band.

Zeca Camargo e Glenda Kozlowski são os apresentadores do Programa Melhor da Noite - Renato Pizzutto 2023/Band

Também participam o rapper Thaíde, o humorista Magno Navarro, o chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e o jornalista Rodrigo Alvarez. A pauta inclui viagens, games, animais, ciência, gastronomia, notícias e competições, além de números musicais e muita interatividade. A direção e a edição ficam a cargo de Ignacio Iglesias.

Band, 20h30, 10 anos

PERRENGUE DO DIA

Logo depois da estreia, entra uma versão diária do humorístico, que continua sendo exibido aos domingos.

Band, 22h, 12 anos

VOCÊ NÃO SABIA DE MIM

No documentário de Alan Minas, pacientes com transtornos mentais tentam se arriscar construindo suas próprias produções audiovisuais.

Canal Brasil, 20h15, livre

RODA VIVA

O ministro dos Transportes, Renan Filho, fala sobre os desafios enfrentados por sua pasta.

Cultura, 22h, livre

BAR DO GOGÓ

Mauricio Manfrini retoma o personagem Paulinho Gogó, à frente de um botequim onde recebe convidados como Adriane Galisteu e Zico. Direção de Silvio Guindane.

Multishow, 22h, 12 anos

HUMOR NEGRO

Exibido em 2022, o especial de mesmo nome deu origem a esta série só com comediantes pretos, como Maíra Azevedo e Evaldo Macarrão. Direção de Rodrigo França.

Multishow, 22h30, 12 anos

RENSGA HITS!

A emissora passa a exibir, às segundas, terças, quintas e sextas, esta série ambientada no universo da música sertaneja, já disponível no Globoplay. Com Alice Wegmann e Lorena Comparato.

Globo, 22h25, 12 anos

AS AVENTURAS DE JOSÉ E DURVAL

A emissora também exibe o primeiro episódio da série que dramatiza a trajetória de Chitãozinho e Xororó. Três episódios já disponíveis no Globoplay.

Globo, 23h, 14 anos