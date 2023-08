Onde assistir a 'Te Amar Dói', nova série mexicana da criadora de 'Rebelde'

São Paulo

A roteirista argentina Cris Morena criou novelas infantojuvenis de enorme sucesso no mundo inteiro, como "Chiquititas", "Rebelde" e "Floribella".

Cena da primeira temporada da série 'Te Amar Dói' - HBO Max/Divulgação

Sua primeira série feita para o streaming, "Te Amar Dói" conta a história de um jovem rapper. Ele se envolve justamente com a filha do dono da construtora que está provocando a gentrificação do bairro onde vive.

HBO Max, 16 anos

O ELEITO

Um garoto de 12 anos descobre que tem poderes extraordinários, comparáveis aos de Jesus Cristo. Junto com alguns amigos, ele embarca em uma jornada de amadurecimento espiritual, que pode abalar as crenças do mundo inteiro. Série mexicana baseada na HQ "American Jesus", de Mark Millar e Peter Gross.

Netflix, 16 anos

CAFÉ FILOSÓFICO CPFL

O psicoterapeuta Alexandre Coimbra Amaral fala sobre o tema "Casamento, Separação e Recasamento" e as muitas maneiras de se relacionar que existem hoje.

Cultura, 19h, 14 anos

PROGRAMA SILVIO SANTOS

O SBT completa 42 anos e Patrícia Abravanel comanda celebração, junto com Sérgio Mallandro, os atores mirins (hoje crescidos) das novelas "Carrossel" e "Chiquititas" e Luís Ricardo, um dos atores que encarnou o palhaço Bozo.

SBT, 20h, 12 anos

GIGI & NATE – UMA AMIZADE INESPERADA

Depois de sofrer um acidente que o deixa tetraplégico, um rapaz perde a alegria de viver. Ele a vai recuperar ao ganhar a companhia de um animal de serviço, a macaca Gigi.

Telecine Premium, 22h, 10 anos

CANAL LIVRE

Em homenagem a José Murilo de Carvalho, que morreu no dia 13, o programa exibe trechos de entrevistas do historiador e recebe a historiadora Wilma Peres da Costa, que fala sobre o legado deixado pelo imortal da ABL.

Band, 0h, livre

O SEQUESTRO

Halle Berry vive uma mulher que tem o filho sequestrado em um parque de diversões. Sem a ajuda da polícia, ela decide perseguir os criminosos.

Cena de 'O Sequestro' - Divulgação

Globo, 0h25, 14 anos