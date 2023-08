Globo envia notificação judicial às lojas Americanas para reaver dívida com BBB

São Paulo

A Globo enviou notificação judicial às Lojas Americanas para tentar reaver valores devidos pela rede varejista à emissora. Conforme apurou a Folha, o processo é parte do trâmite legal de recuperação judicial da Americanas e indica uma dívida de mais de R$ 14 milhões pela veiculação de parte da publicidade prevista no contrato com o programa Big Brother Brasil.

Procurada, a assessoria de imprensa da Globo afirmou não comentar negociações com parceiros nem tramitações judiciais. A varejista, por sua vez, afirma que ainda não recebeu a notificação.

Ação da Americanas no BBB 21 - Reprodução/Globoplay

"A Americanas esclarece que não recebeu, até o momento, qualquer notificação judicial sobre essa matéria e que as objeções feitas pela Globo, como credora da companhia, seguem dentro da normalidade do processo de recuperação judicial", afirma a assessoria da empresa em nota.

Uma das principais empresas do ramo no Brasil, a Americanas apresentou um plano de recuperação judicial em março deste ano após o anúncio em janeiro de inconsistências contábeis nas finanças do grupo —totalizando aproximadamente R$ 20 bilhões.

A companhia havia assinado um contrato no final do ano passado com a rede de televisão pela cota mais alta do BBB, de cerca de R$ 105 milhões. Mas a Americanas desistiu do negócio às vésperas da estreia, quando o rombo bilionário veio à tona. Diante disso, a Globo fechou negócio com o Mercado Livre.

Na época, em nota, a Americanas fez um comunicado à imprensa. "A Americanas S.A. informa que cancelou sua participação no BBB 23. Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores. A Rede Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A."