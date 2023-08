Iza diz estar sem voz e cancela show no rastro de novo disco, 'Afrodhit'

São Paulo

A cantora Iza cancelou neste domingo (6) o show que faria no Festival Enel, em Niterói. Segundo o que explicou nos stories de seu Instagram, ela estaria sem voz.

"Meus talismãs, infelizmente precisei cancelar minha participação que aconteceria hoje no show do Manifesto Tropical no Festival Enel, em Niterói. No momento, estou sem voz nenhuma e impossibilitada de cantar", escreveu.

Retrato da cantora Iza, que lança o disco 'Afrodhit', o segundo da sua carreira - MarVin/Divulgação

Iza, que acaba de lançar o disco "Afrodhit", em que entoa as dores do fim do seu casamento e louva a redescoberta do sexo, participaria do show do Manifesto Tropical, projeto de Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby. A apresentação segue confirmada, apesar da ausência da cantora.

"Em respeito ao público, a produção do Festival Enel Por Você, que acontece hoje, domingo, 6 de agosto, no Caminho Niemeyer, em Niterói, informa que está cancelada a participação especial da cantora IZA, por questões de saúde. IZA está sem voz e, portanto, impossibilitada de participar. O show do projeto musical Manifesto Tropical, formado pela dupla Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby, ESTÁ MANTIDO, com participação de Baby do Brasil. E, para as crianças, o espetáculo Canções, Histórias e Brincadeiras com Bia Bedran", disse o festival em nota oficial.