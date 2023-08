São Paulo

John Gosling, antigo tecladista do The Kinks, morreu aos 75 anos, de acordo com os membros da banda de rock britânica, responsável por hits como "Lola", "You Really Got Me" e "Supersonic Rocket Ship".

Formação da banda The Kinks em 1972, da qual John Gosling fez parte - Reprodução/Instagram

"Nós estamos profundamente tristes pela notícia da morte de John Gosling. Estamos mandando nossas condolências à mulher de John e à sua família", disseram os irmãos Ray e Dave Davies em comunicado.

A dupla fundou a banda em 1963, e Gosling se juntou a eles em 1970, como tecladista. Juntos, fizeram parte da chamada "invasão britânica", quando o rock feito no Reino Unido foi exportado com sucesso para os Estados Unidos e passou a conquistar o mundo, com os Beatles e os Rolling Stones à frente.

"Eu estou consternado, profundamente chateado com a morte de John Gosling. Ele foi um amigo e contribuir de forma importante para a música dos Kinks durante seu tempo conosco", disse ainda Dave Davies, o guitarrista principal do grupo.

Em 1979, Gosling deixou o The Kinks e foi substituído por Ian Gibbons. Em 1994, o tecladista foi um dos fundadores da banda Kast off Kinks com os antigos parceiros Mick Avory, Jim Rodford e John Dalton.