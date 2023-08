São Paulo

Morreu nesta terça-feira (15) a atriz Léa Garcia, que seria homenageada no Festival de Gramado pelo conjunto da obra. A informação foi confirmada pelos familiares da artista nas redes sociais.

A atriz Léa Garcia em 'Filhas do Vento', filme de Joel Zito Araújo - Divulgação

"É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado no @festivaldecinemadegramado da nossa amada Léa Garcia, diz a postagem no Instagram.

Com longa carreira nos cinemas, Garcia fez sucesso cedo. Em 1957, foi indicada ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes por sua personagem em "Orfeu Negro", filme de Marcel Camus vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro.