Greve de Hollywood pode acabar após promessa de transparência no streaming

A aliança de produtores de cinema e televisão, a AMPTP, ofereceu disponibilizar números de audiência de programas lançados em serviço de streaming para encerrar a atual greve dos roteiristas em Hollywood. A condição foi incluída na nova oferta feita pelo grupo ao sindicato da categoria, durante a nova rodada de negociações entre as duas frentes.

Protesto do sindicato dos roteiristas em Los Angeles, nos Estados Unidos - Valerie Macon/AFP

Além disso, a entidade também incluiu nos termos a garantia de que apenas humanos sejam creditados como autores dos roteiros produzidos pelos principais estúdios da indústria, em vez de utilizar inteligência artificial. As informações foram obtidas pelo portal de notícias Bloomberg.

Esta é a primeira movimentação da aliança em direção às demandas do sindicato de roteiristas de Hollywood, o WGA, desde que o último declarou greve em 2 de maio. A paralisação, somada à greve do sindicato de atores —declarada no mês passado— inviabilizou a produção de novos filmes e séries nos Estados Unidos.

Entre as solicitações feitas pelo WGA, as principais se referem à transparência de informações com relação à audiência de filmes e séries nos serviços de streaming e ao uso de inteligência artificial na criação de roteiros para cinema e televisão.

A AMPTP representa hoje os principais estúdios de Hollywood, incluindo negócios tradicionais —como a Warner Bros. e a Disney— e empresas donas de serviços de streaming, como a Netflix e a Amazon. De acordo com o Bloomberg, a nova oferta feita ao sindicato é resultado da maior pressão dos estúdios por um acordo que encerre a greve da categoria, que já dura mais de cem dias.

O WGA e a AMPTP voltaram à mesa de negociações na última sexta-feira (11), após três meses de paralisação nas conversas. Um acordo ainda não foi anunciado entre as partes. Esta é a primeira greve simultânea dos sindicatos de roteiristas e atores desde a década de 1960.