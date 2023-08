São Paulo

O músico canadense Robbie Robertson, ex-líder do grupo de rock The Band e colaborador frequente de Bob Dylan e do diretor Martin Scorsese, morreu nesta quarta-feira (9). Ele tinha 80 anos.

A informação foi confirmada pelo gerente de carreira do artista em um comunicado à imprensa. A causa da morte não foi revelada, mas o anúncio diz que Robertson morreu depois de passar por uma longa doença.

O músico Robbie Robertson - Kevin Winter/Getty Images/AFP

Vocalista e guitarrista da banda, Robertson liderou o The Band durante sua curta década de existência, do fim dos anos 1970 até o final dos 1980. Durante esse período, porém, a banda ajudou a reformular o cenário da música nos Estados Unidos, brincando com elementos tradicionais da música nacional na onda maior da psicodelia.

O primeiro disco do The Band, "Music From Big Pink", lançado em 1968, influenciou artistas do porte de Eric Clapton e os Beatles. Enquanto o primeiro se viu incentivado a dissolver a banda Cream, a banda inglesa usou o álbum como uma das referências do disco "Let It Be". "Music From Big Pink" ainda foi a inspiração para os então iniciantes Elton John e seu colega compositor, Bernie Taupin.

À frente do The Band, Robertson escreveu a maior parte das músicas e ajudou membros do grupo a lutar contra o abuso de drogas. Hits como "Up on Cripple Creek", "The Night They Drove Old Dixie Down" e "Stage Frigtht" foram todas compostas pelo músico.

Também foi dele a decisão de dissolver o grupo em 1976, armando o show que seria registrado em "O Último Concerto de Rock", documentário de 1978 dirigido por Martin Scorsese.

Nascido em julho de 1943, Robertson abandonou a escola para trabalhar com uma série de bandas ao redor do Canadá. Nessa época, ele trabalhou com a banda de apoio de Ronnie Hawkins, ídolo do rockabilly, onde acabou conhecendo os músicos que formariam a primeira iteração da The Band: Levon Helm, Richard Manuel, Garth Hudson e Rick Danko.

Antes do The Band, porém, Robbie Robertson já trabalhava com Bob Dylan. Além de trabalhar na turnê mundial do cantor folk entre 1965 e 1966, o guitarrista também atuou na função em "Blonde on Blonde" e foi vital na decisão de Dylan em formar uma banda de apoio para seus shows.

Com o fim do The Band, Robertson passou a colaborar com frequência com Martin Scorsese. O músico trabalhou em diversos filmes do cineasta, atuando como compositor, supervisor musical e produtor musical a partir dos anos 1980.

O artista trabalhou em filmes como "O Rei da Comédia", de 1982; "Casino", de 1995; "Gangues de Nova York", de 2002; e "O Lobo de Wall Street", de 2013. Robertson também assina a trilha sonora dos últimos dois longas-metragens de ficção de Scorsese: "O Irlandês", de 2019, e "Assassinos da Lua das Flores", previsto para outubro deste ano.

Robbie Robertson deixa esposa, três filhos e cinco netos.