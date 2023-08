São Paulo

O DJ Casper, conhecido como criador do hit "Cha-Cha Slide", morreu na última segunda-feira (7). A informação foi confirmada pela mulher do artista, Kim Bradshaw, em entrevista a um canal de televisão de Chicago, nos Estados Unidos. Ele tinha 58 anos.

Embora uma causa de morte não tenha sido divulgada, Casper foi diagnosticado com câncer de rim e fígado em 2016.

DJ Casper em clipe de 'Cha-Cha Slide', de 2000 - Reprodução/Youtube

Nascido Willie Perry Jr., o artista nasceu em maio de 1965 em Chicago, nos Estados Unidos. Citando influências de James Brown e Teddy Pendergrass, ele adotou o nome de DJ Casper no começo da carreira porque ele —segundo seu site oficial— costumava usar roupas brancas nas apresentações. Ele também ficou conhecido como Mr. C, the Slide Man.

Casper estourou nas paradas em 1998, quando lançou "Cha-Cha Slide". A música debutou oficialmente como "Casper Slide Pt. 1" e foi pensada como um exercício de aerobica para seu sobrinho, que trabalhava como personal trainer.

A faixa estourou em todo mundo na forma de "Casper Slide Pt. 2", que estreou em 2000 após o sucesso da anterior em aulas de exercício físico. A canção ficou semana entre as mais ouvidas do Billboard Hot 100 e, depois de adquirida pela Universal Records, começou a ser vendida para vídeos institucionais e promovidas para bailes de colégio. Sua coreografia se tornou icônica, guiada pela voz do DJ.

"Cha-Cha Slide" se manteve um sucesso ao longo das décadas. O clipe oficial conta com mais de 130 milhões de visualizações no YouTube, enquanto uma hashtag no TikTok passa do bilhão na métrica. Em 2022, o filme "Cha Cha Real Smooth - O Próximo Passo", de Cooper Raiff, foi batizado em homenagem ao hit de DJ Casper.