Iniciando a semana em que é lembrada a destruição de Hiroshima, pela bomba lançada pelos EUA, o estúdio americano Warner Bros. se desculpou por ter postado em mídia social, sobre "Barbie", seu filme: "Este será um verão inesquecível" (reprodução abaixo, já tirada do ar).

A frase foi usada para reagir aos memes que associam a protagonista com a bomba atômica de "Oppenheimer", produção do estúdio americano Universal lançada no mesmo dia, também com sucesso —o que deu origem aos memes "Barbenheimer", juntando os dois títulos.

As imagens festivas da explosão, agora estampadas em roupas, causaram reação no Japão, como destacaram Bloomberg e Newsweek. "Vocês percebem que é uma arma que tirou a vida de 200 mil civis?", escreveu um, sobre 1945: "Aquele foi um verão inesquecível".

Até a subsidiária da Warner no Japão criticou publicamente, na transcrição da Variety: "Nós consideramos lamentável que a conta oficial da sede americana de 'Barbie' tenha reagido às postagens nas redes sociais dos fãs de 'Barbenheimer'. Nós estamos pedindo à sede americana que tome as medidas cabíveis".

Foi então que a "Warner nos EUA" divulgou nota curta, via Variety, dez dias após as mensagens: "A Warner Bros. lamenta seu engajamento insensível nas mídias sociais. O estúdio oferece um sincero pedido de desculpas". Ele é parte do grupo de CNN, HBO e outros.