Veja filmes e séries que retraçam os passos de gêneros musicais, artistas e bandas

São Paulo

Nada mais humano que a curiosidade. A vontade de entender o processo criativo dos grandes artistas deu origem a inúmeros documentários, que seguem de perto e reconstroem o momento eureca, em que uma nota se encaixa na outra, uma rima se forma e faz brotar o hit do verão.

Escolhi alguns filmes (e uma série) que retraçam os passos de gêneros musicais, bandas e compositores, de garagens e festinhas a estádios, à Broadway e aos nossos celulares.

"Os Doces Bárbaros"

Registro de 1976 da turnê comemorativa dos dez anos de carreira de Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que foi interrompida pela prisão de Gil e do baterista Chiquinho Azevedo em Florianópolis por posse de maconha, seu julgamento e sua internação em uma clínica. Censurado pela ditadura militar à época de seu lançamento original, foi remasterizado e reeditado para um relançamento em 2004.

Disponível na Globoplay e no Looke. 103 min

"Homecoming: A Film By Beyoncé"

"Homecoming", codirigido por Beyoncé, acompanha a cantora ao longo de sua preparação para a apresentação no festival californiano Coachella como a primeira mulher negra a ser headliner da programação. Costurando imagens de bastidores com cenas do show gravadas ao vivo, o filme segue a cartilha dos documentários musicais "concert films".

Na apresentação, que ficaria conhecida como #Beychella, Beyoncé homenageia figuras e instituições da cultura negra dos Estados Unidos, em um dos momentos em que se consolida não só como estrela pop, mas como parte de uma herança cultural valorosa afro-americana.

Disponível na Netflix. 137 min.

"Miss Americana"

Documentário revelador até a página dois sobre Taylor Swift. A cantora, que desde o lançamento do filme, no festival de Sundance de 2020, tem se direcionado cada vez mais ao cinema (e anunciou, inclusive, que escreveu e dirigirá um longa), passou 2018 e 2019 sendo acompanhada pela equipe de filmagem da diretora Lana Wilson.

No período, viajou pelo mundo em sua turnê do disco "Reputation" e produziu o álbum seguinte, "Lover". Também decidiu, pela primeira vez, tomar uma posição política publicamente, ao declarar apoio a dois candidatos democratas no Tennessee e aos direitos LGBTQIA+.

Disponível na Netflix, 85 min.

"Axé: Canto do Povo de um Lugar"

Genealogia do ritmo das ruas de Salvador, de suas origens nas festas com trios elétricos a sua explosão, que levou a milhões de discos vendidos e Ivete Sangalo ao Madison Square Garden. De formato bem tradicional, o documentário entrelaça imagens de arquivo e entrevistas com figuras-chave do processo, como Sangalo, Carlinhos Brown e Daniela Mercury.

Disponível na Netflix. 114 min.

"Tom Petty and The Heartbreakers: Runnin’ Down a Dream"

Hagiografia de Peter Bogdanovich sobre o roqueiro floridiano Tom Petty, responsável por clássicos como "Free Fallin’" e "American Girl", de suas origens em quintais de Gainesville a turnês com Bob Dylan e os Traveling Wilburys, ao lado de George Harrison, Dylan e Roy Orbison.

Com quase quatro horas de duração, o filme não sofre de falta de detalhes, com muitas imagens de arquivo e entrevistas com os membros da banda —a breve carreira solo do cantor é empacotada como parte de sua luta contra o sistema e pelos direitos autorais dos artistas—, amigos e admiradores, entre eles Eddie Vedder (Pearl Jam), Dave Stewart (Eurythmics) e Stevie Nicks, que conta ter tentado trocar o Fleetwood Mac pelos Heartbreakers, mas sido rejeitada por ser mulher —em troca, ganhou o dueto "Stop Draggin’ My Heart Around".

Disponível gratuitamente no Plex, com anúncios. Legendas somente em inglês. 253 min

"What Drives Us"

Dave Grohl, líder dos Foo Fighters, investiga —recorrendo aos contatos em seu celular— a grande tradição roqueira americana da turnê na van. O músico, em seu segundo documentário como diretor, convida veteranos dos palcos a revisitar histórias do início de suas carreiras, quando se empilhavam em carros com seus companheiros de banda e muitas caixas de equipamentos e viajavam pelo país tocando em pequenos bares e festas, ganhando pouco, mas se divertindo muito. Entre os depoimentos recolhidos estão os de Ringo Starr, The Edge (U2), St. Vincent, Slash (Guns N’ Roses), Flea (Red Hot Chilli Peppers), Kira Roessler (Black Flag) e os membros das bandas novatas Radkey e Starcrawler.

Disponível no Prime Video. 88 min.

"Sondheim em Seis Canções"

Um dos maiores compositores de musicais do século 20 tem sua carreira revisitada por meio de seis de suas canções. Partindo de dezenas de entrevistas que Stephen Sondheim (1930 - 2021) deu ao longo de sua carreira, os cineastas costuram —com um excelente trabalho de edição— histórias que iluminam o processo criativo de um verdadeiro gênio, para quem ensinar é "a profissão sagrada".

Não é um documentário para os inteiramente não iniciados, mas a minha pouca familiaridade com o mundo do teatro musical não me impediu de aproveitar bastante os 87 minutos de filme. Ajuda o fato de Sondheim ter estado em voga nos últimos anos, mesmo antes de sua morte, em 2021: uma das canções exploradas no filme é "Being Alive", que o personagem de Adam Driver canta em "Marriage Story", por exemplo. Outra é "Something’s Coming", de "Amor, Sublime Amor", recentemente refilmado por Steven Spielberg.

Por ser de 2013, o documentário não trata dessa ressurgência pop do escritor, que chegou a fazer pequenas aparições em filmes como "Tick Tick... Boom!" e "Glass Onion: Um Mistério Knives Out". Durante a pandemia, seu aniversário de 90 anos rendeu um enorme especial, com direito a Meryl Streep cantando "Ladies Who Lunch" com Audra McDonald e Christine Baranski.

Disponível na HBOMax. 87 min.

"Summer of Soul (...Ou, Quando a Revolução Não Pôde ser Televisionada)"

Em 1969, um ano após a morte de Martin Luther King Jr., um festival de bandas em sua homenagem tomou o Harlem, bairro negro de Nova York, por seis domingos. Os shows foram filmados por Hal Tulchin, diretor de televisão, que esperava vender as imagens a alguma emissora, mas afora duas horas que foram exibidas em um canal de tv nova-iorquino, o evento ficou esquecido, em favor de outro grande acontecimento musical no mesmo ano e no mesmo estado: Woodstock.

Isso até o músico Ahmir Thompson, mais conhecido como Questlove, encontrar os 47 rolos de películas, que ficaram guardados por cinco décadas, restaurá-los e editá-los na forma deste documentário ganhador de Sundance.

O filme intercala cenas dos shows com entrevistas com os artistas que estiveram lá, na plateia e nos palcos, além de outras celebridades, como Lin-Manuel Miranda. Em destaque, dois dos membros do grupo The Fifth Dimension, Gladys Knight, Mavis Staples e Stevie Wonder.

Disponível no Star+, 117 min.

"The Beatles: Get Back"

Como "Summer of Soul", "Get Back" resgata um material perdido produzido em 1969 que caiu nas mãos de um cineasta sortudo. No caso, o diretor é Peter Jackson —da trilogia "O Senhor dos Anéis"—, que recebeu 56 horas de filmagens e mais de 200 horas de áudio gravadas nos estertores da maior banda do mundo.

Em janeiro daquele ano, John, Paul, George e Ringo se reuniram nos estúdios da gravadora Apple para fazer um disco como nos velhos tempos, juntos e ao vivo. Tensões entre os membros da banda, porém, se acumulavam.

Desse período surgiu o último disco dos Beatles, "Get Back", e as célebres cenas da banda se apresentando no topo do prédio da gravadora, em Londres. O documentário, porém, vai além, mostrando os bastidores do processo de gravação e criação do quarteto, além do concerto completo. Jackson usou tecnologias novas para restaurar o material bruto e oferece, em mais de nove horas de programa, insights sobre o que fazia a banda especial e o que trouxe seu fim.

Disponível na Disney+. Três episódios de cerca de três horas cada um.

"Hip-Hop Evolution"

Uma série documental abrangente, que trata desde as origens do movimento cinquentenário no Bronx, em Nova York, a sua expansão à costa oeste e ao sul dos Estados Unidos, com entrevistas e depoimentos de personagens-chave do processo. A seu favor, talvez inesperadamente, a produção conta com o fato de ser canadense para ganhar distanciamento de questões ainda tão polêmicas quanto as mortes de Tupac Shakur e Notorious B.I.G.

Disponível na Netflix. Quatro temporadas de quatro episódios cada uma.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"O Último Filme"

Filme estrelado e dirigido por Dennis Hopper sobre um dublê que se autoexila no Peru depois da morte acidental de um colega. Exibido no Festival de Veneza de 1971, frustrou expectativas nas bilheterias e virou um clássico cult. Disponível no Sesc Digital, de graça. 108 min.

O ator e diretor Dennis Hopper em cena de seu filme "O Último Filme", de 1971 - Divulgação

"Cangaço Novo"

Ubaldo (Allan Souza Lima) e a irmã Dinorah (Alice Carvalho) se envolvem com o crime organizado enquanto a outra irmã, Divânia (Thainá Duarte), mantém viva a memória do pai, um mítico cangaceiro, neste nordestern da Prime Video. Uma temporada, oito episódios.

"Que Horas Eu Te Pego?"

Comédia com Jennifer Lawrence que estava nos cinemas até outro dia já está disponível para aluguel no Claro Video, Amazon, Google Play e iTunes. 103 min

"O Urso"

Chega, finalmente, ao Brasil, a segunda temporada da série premiada sobre Carmy (Jeremy Allen White), um chef que tenta reviver o restaurante de sua família em Chicago com a ajuda de sua sous-chef Sidney (Ayo Edebiri) e seu primo Richie (Ebon Moss-Bachrach). Na Star+ a partir de quarta (23). Dez episódios

Jeremy Allen White (Carmy) e Liza Colón-Zayas (Tina) em cena da primeira temporada de 'O Urso' - Divulgação

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Patricinhas de Beverly Hills"

Adaptação criativa de "Emma" de Jane Austen por Amy Heckerling, com Alicia Silverstone e Paul Rudd. Deixa a Netflix no dia 1º de setembro. 97 min

"Matilda"

Versão não musical do livro de Roald Dahl, dirigida por Danny DeVito, com Mara Wilson e Embeth Davitz. Deixa a Netflix no dia 1º de setembro. 98 min