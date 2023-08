Onde ver 'Good Omens - Belas Maldições', série que adapta livro de Neil Gaiman

Um homem nu e desmemoriado caminha pelas ruas de Londres. Sem saber que é o arcanjo Gabriel, ele encontra refúgio na loja do anjo Aziraphale, que vive entre os humanos. Este e seu amigo, o demônio Crowley, protegerão Gabriel das forças do céu e do inferno, que procuram o fujão.

Arte de divulgação da segunda temporada de 'Good Omens - Belas Maldições', do Prime Video - Divulgação

Esta é a premissa da segunda temporada da série "Good Omens - Belas Maldições", que Neil Gaiman criou a partir do livro que escreveu com Neil Pratchett, em que temas religiosos são tratados com irreverência e muito bom humor.

Amazon Prime Video, 16 anos

O Famoso Alfaiate

Já está disponível a segunda temporada desta série turca, que tem um tom novelesco e gira em torno de um complicado triângulo amoroso.

Netflix, 16 anos

Art Attack: Modo Desafio

A versão brasileira do programa é um reality competitivo em que cinco jovens influenciadores enfrentam um desafio criativo a cada episódio.

Disney+, livre

Metrópolis

Mudo e em preto e branco, o clássico de Fritz Lang de 1927 não só é um dos primeiros filmes de ficção científica como um dos melhores do gênero até hoje. A ação se passa no então distante ano de 2026.

Telecine Cult, 19h20, 14 anos

Arnaldo Antunes - Ao Vivo Lá Em Casa

A faixa "É Tudo Verdade" exibe o registro feito por Andrucha Waddington do show que Arnaldo Antunes deu em sua própria casa, em 2010, com participações de Jorge Ben Jor, Fernando Catatau, Erasmo Carlos e Demônios da Garoa.

Canal Brasil, 20h, livre

Legião Estrangeira

O programa comandado por Alberto Gaspar discute a repatriação de artefatos indígenas, como o manto tupinambá que será devolvido ao Brasil pela Dinamarca.

Cultura, 22h, livre

A Feiticeira

A famosa série da década de 1960 vai ser adaptada para o cinema e os produtores buscam uma atriz desconhecida para o papel da feiticeira Samantha. Acabam contratando uma bruxa de verdade, interpretada por Nicole Kidman.

Band, 23h, livre