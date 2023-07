Onde ver 'Paraíso', filme que mostra gente trocando anos de vida por dinheiro

São Paulo

Num futuro próximo, uma tecnologia revolucionária permite que as pessoas vendam anos de suas vidas. Mas isso nem sempre acontece de forma voluntária.

Arte de divulgação de 'Paraíso', da Netflix - Divulgação

A protagonista do filme alemão de ficção científica "Paraíso" é uma mulher que é obrigada a doar 40 anos de sua vida para pagar uma dívida de valor astronômico, mas seu marido fará tudo que é possível para os recuperar.

Netflix, 16 anos

Era uma Vez um Gênio

Tilda Swinton faz uma professora inglesa que, durante uma visita a Istambul, compra uma garrafa antiga num mercado. Lá dentro está um gênio, vivido por Idris Elba, que oferece a ela três desejos em troca de liberdade. Direção de George Miller, da franquia "Mad Max".

Amazon Prime Video, 16 anos

Belas Promessas

Uma prefeita honesta luta há anos para defender sua cidade, mas se vê tentada a abandonar seus ideais quando é convidada a assumir um ministério. Drama francês com Isabelle Huppert no elenco.

Belas Artes à la Carte, 12 anos

Jantar com Drags

Neste novo reality, duas duplas de drag queens competem para ver quem produz o jantar temático mais saboroso e espetacular. Entre os jurados estão o ator Neil Patrick Harris e a drag Bianca del Rio.

Star+, 14 anos

Dirty Dancing - Ritmo Quente

Durante as férias num hotel, uma garota se apaixona por um instrutor de dança. Com Jennifer Grey e Patrick Swayze. Vencedor do Oscar de melhor canção de 1987 com "(I’ve) Had the Time of My Life".

Telecine Cult, 22h, 12 anos

Provoca

A atriz e diretora Isabel Teixeira, conhecida pelo papel de Maria Bruaca na novela "Pantanal", conversa com o jornalista Marcelo Tas sobre sua carreira e seu livro "Avelã", que escreveu para a mãe.

Cultura, 22h, 10 anos

Profissão Repórter

Caco Barcellos e equipe revelam, da Austrália, os bastidores da cobertura da Copa do Mundo feminina. O programa mostra os desafios enfrentados por meninas cariocas que querem jogar o esporte.

Globo, 23h45, livre