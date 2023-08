Paul McCartney anuncia shows no Brasil; veja as datas das apresentações

São Paulo

O músico Paul McCartney, 81, irá se apresentar no Brasil com a turnê "Got Back", que passará por estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os shows serão realizados entre os dias 30 de novembro e 16 de dezembro. Ao todo, foram anunciadas cinco datas, mas as vendas não começaram ainda. "Ok, ok. Eu ouvi vocês. Estou indo ao Brasil", disse ele em um vídeo com o anúncio.

Cantor Paul McCartney durante apresentação no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR) - Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress



O ex-Beatles já se apresentou em outras ocasiões no Brasil, como em 1990, quando tocou pela primeira vez no país. A última vez que ele esteve por aqui foi em 2019, quando se apresentou com a turnê "The Freshen Up Tour".

Veja as datas dos shows

30 de novembro - Estádio Mané Garrincha, em Brasília

3 de dezembro - Arena MRV, em Belo Horizonte

9 de dezembro - Allianz Parque, em São Paulo

13 de dezembro - Estádio Couto Pereira, em Curitiba

16 de dezembro - Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro