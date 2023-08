Pica-pau-amarelo da mata atlântica inspirou clássicos de Monteiro Lobato

São Paulo

Todo mundo conhece Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta e Tia Nastácia. E também personagens coadjuvantes como Rabicó, Quindim ou Tio Barnabé.

Mas, afinal, quem é o tal pica-pau-amarelo que batiza o famoso sítio inventado por Monteiro Lobato, cenário de livros fundadores da literatura infantil brasileira?

A ave topetuda e cor de gema é tema da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças desta semana. O 22º livro, que tem colaboração da Associação Mata Ciliar e consultoria de Rodrigo Pires, chega às bancas no domingo, dia 13.

Antes de falar sobre o animal, é preciso dizer que as histórias de Monteiro Lobato foram baseadas na fazenda de sua infância, na região do Vale do Paraíba, interior paulista. O pica-pau-amarelo que inspirou o criador da Emília, portanto, foi a subespécie da mata atlântica. E aqui vem a má notícia —hoje, há só 250 indivíduos da ave vivendo nesse bioma, o que a põe em perigo crítico de extinção.

Mas, no resto do país, a situação das outras subespécies é melhor. O pica-pau-amarelo segue abundante na Amazônia e também é visto na caatinga, no cerrado e no pantanal.

Em comum, eles ostentam penas amarelas vibrantes, medem cerca de 25 centímetros e pesam até 130 gramas. Com até 20 bicadas por segundo, perfuram troncos em busca de insetos e larvas, capturados com uma língua pegajosa e comprida, o que é cinco vezes maior do que o bico.

Mas não é só isso. Essas batidas na madeira servem também de comunicação entre as aves, ganhando diferentes significados a partir do número, do ritmo e da amplitude delas. Pois é, a espécie é quase tão tagarela quanto a Emília.

