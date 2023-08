Queens of the Stone Age cancela show no The Town, que terá Yeah Yeah Yeahs

São Paulo

O Queens of the Stone Age cancelou o show que faria no The Town, festival paulistano dos organizadores do Rock in Rio. De acordo com o festival, o desligamento da apresentação aconteceu por orientações médicas. Maiores detalhes não foram informados.

No lugar da banda, o The Town confirmou o grupo Yeah Yeah Yeahs para a noite do dia 9 de setembro. O trio tocará no palco Skyline do evento, no horário em que o Queens estava agendado para aparecer.

Josh Homme, vocalista do Queens of the Stone Age - Mario Anzuoni/Reuters

Conhecida pelo hit "Heads Will Roll", a banda Yeah Yeah Yeahs tem no repertório canções como "Maps", "Spitting Off the Edge of the World", "Gold Lion" e "Burning", que devem aparecer no lineup que trazem ao Brasil.

Além do trio formado Karen O, Nick Zinner e Brian Chase , se apresentam no palco Skyline no dia 9 de setembro a banda Foo Fighters, o grupo Garbage e a cantora Pitty, que toca com a Nova Orquestra. A programação dos outros palcos do festival ainda traz Mamba Negra, Terno Rei, Detonautas e MC Don Juan.

Nas redes sociais, a banda lamentou o cancelamento e afirma que ainda voltará a tocar no país. "Pedimos desculpas por qualquer inconveniência e estamos ansiosos para ir ao Brasil em 2024", escreve a publicação.

Ainda que o grupo e o festival não tenham confirmado a causa do cancelamento, o vocalista do Queens of the Stone Age, Josh Homme, confirmou à imprensa em junho que foi diagnosticado com câncer em 2022. Na ocasião, o músico disse que a retirada do tumor foi um sucesso, mas que ainda estava se recuperando do processo cirúrgico.

A organização do evento não informou, até a publicação deste texto, se aqueles que compraram ingressos para o dia em que o Queens of the Stone Age se apresentaria poderão solicitar reembolso da entrada.

Os ingressos para o The Town no dia 9 de setembro estão esgotados, assim como as entradas para os dias 3 e 10 do mesmo mês, quando Bruno Mars será a atração principal.