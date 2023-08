Relembre a carreira de Léa Garcia na televisão e no cinema em fotos

São Paulo

Com longa carreira nos cinemas, Léa Garcia fez sucesso cedo. A atriz, que morreu nesta terça-feira (15) pouco antes de ser homenageada no Festival de Gramado, foi indicada ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes em 1957 por sua personagem em "Orfeu Negro".

O filme de Marcel Camus venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro e adaptou a peça de teatro "Orfeu da Conceição", assinada por Vinicius de Moraes, que ambienta o mito grego de Orfeu e Eurídice em uma favela carioca.

Dirigido pelo francês Marcel Camus, o filme 'Orfeu do Carnaval' (1959) transporta o mito grego de Eurídice e Orfeu para o Rio de Janeiro, na época do Carnaval - Divulgação

Depois, a atriz compôs o elenco de "Ganga Zumba" (1963), primeiro filme dirigido por Cacá Diegues nos moldes do cinema novo. O longa conta a história do líder do Quilombo dos Palmares, com trilha de Moacir Santos e participação de Cartola.

A atriz Lea Garcia em cena de "Ganga Zumba" - Divulgação

A extensa participação da atriz no cinema nacioal lhe rendeu quatro Kikitos, prêmio máximo do Festival de Gramado, com os longas "Filhas do Vento"(2004), "Hoje tem Ragu" e "Acalanto"