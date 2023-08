Veja 25 destaques da programação da Bienal do Livro do Rio de Janeiro

São Paulo

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro, maior evento literário do ano, começa nesta sexta-feira (1º) e vai até o próximo domingo (10).

A escritora Conceição Evaristo, um dos destaques da Bienal do Livro do Rio 2023 - Fernando Frazão/Agência Brasil

Escritores, intelectuais, influenciadores, jornalistas e atores compõem uma programação plural que ocupa o pavilhão do Riocentro, na Barra da Tijuca, ao longo dos dez dias de evento.

Veja alguns dos principais destaques do programa, que teve curadoria de Stephanie Borges, Clara Alves e Mateus Baldi.



1º DE SETEMBRO (sexta)

17h - 40 ANOS DE BIENAL: UMA CELEBRAÇÃO

Ana Maria Machado, Mauricio de Sousa, Ruy Castro, Thalita Rebouças, Clara Alves e Rosa Maria Araújo



18h - SEXTOU COM SIMAS

Luiz Antonio Simas, Bruna Beber, Marcelo Moutinho e Alberto Mussa

19h - AS MUITAS CORES DE UM DEFEITO DE COR

Ana Maria Gonçalves, Paulo Lins, Antonio Gonzaga, André Rodrigues, Cidinha da Silva e Alexandre dos Santos

2 DE SETEMBRO (sábado)

16h - NOVOS CENTROS, MUITAS VOZES

Itamar Vieira Junior, Micheliny Verunschk, Aldri Anunciação e Manya Millen



18h - PÁGINAS NA TELA

Lázaro Ramos, Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet

19h - BAILE DA REALEZA

Julia Quinn

3 DE SETEMBRO (DOMINGO)

12h - CAPTURAR A FALA

Geovani Martins, José Falero, Eliane Marques, Stephanie Borges e Ondjaki

19h - DESFILE DE FANTASIAS

Cassandra Clare e Holly Black assistirão a um desfile de fantasias de seus personagens feito pelos próprios fãs.

5 DE SETEMBRO (TERÇA)

16h - PÁGINAS NO PALCO

Vera Holtz apresenta "Ficções" com Bianca Ramoneda e Federico Puppi

18h - EM PRIMEIRA PESSOA

Conceição Evaristo é entrevistada por Eliana Alves Cruz

19h - PARA SONHAR UM NOVO MUNDO

Sidarta Ribeiro e Hanna Limulja

6 DE SETEMBRO (QUARTA)

16h - PÁGINAS NO PALCO

Beth Goulart e Laila Garin interpretam Clarice Lispector

19h - DINHEIRO É COISA SÉRIA

Nath Finanças e Nathalia Cruz

7 DE SETEMBRO (QUINTA)

14h - EM PRIMEIRA PESSOA

Ailton Krenak é entrevistado por Orlando Calheiros

15h - ESCRITAS DO CORAÇÃO

Carla Madeira, Valter Hugo Mãe e Pedro Pacífico

16h - PÁGINAS NO PALCO

"O Avesso da Pele" em cena, com Jeferson Tenório, Marcos Oli, Beatriz Barros e Edu Carvalho

19h - UMA NOVA INDEPENDÊNCIA

Laurentino Gomes, Ynaê Lopes dos Santos e Tiago Rogero

9 DE SETEMBRO (SÁBADO)

13h - PALAVRA-CHAVE

Blake Crouch conversa com Alice Braga sobre a adaptação de "Matéria Escura"

14h - INVENTAR FUTUROS

Ale Santos, Natalia Borges Polesso, Bruno Ribeiro, Taiasmin Ohnmacht e Marcelo Ferroni

15h - ENTRA NA RODA

Jenna Evans Welch, Bia Crespo, Clara Savelli, Renato Ritto e Paula Prata

16h - PÁGINAS NO PALCO

Claudia Abreu interpreta Virginia Woolf

10 DE SETEMBRO (DOMINGO)

14h - DIÁSPORAS E RAÍZES

Yara Nakahanda Monteiro, Bianca Santana e Stephanie Borges

15h - DO ROMANCE POLICIAL AO TRUE CRIME

Raphael Montes, Ivan Mizanzuk, Isabella Moore, Mabê Bonafé e Carol Moreira

16h - CIRANDA LITERÁRIA (ABL)

Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, Ana Maria Machado, Antonio Carlos Secchin, Antonio Cicero, Antonio Torres, Rosiska Darcy, Godofredo de Oliveira Neto, Carlos Nejar, Domício Proença e Geraldo Carneiro

17h - ENTRA NA RODA

Abdi Nazemian, Felipe Cabral, Vitor Martins, Patrick Torres e Giu Domingues