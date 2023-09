Artista é condenado a pagar R$ 363 mil a museu por telas em branco

São Paulo | AFP

Na segunda-feira, um tribunal dinamarquês condenou um artista plástico a reembolsar o Museu Kunsten em 70 mil euros (cerca de R$ 363 mil) por duas telas em branco com o título "Pegue o Dinheiro e Fuja". A instituição havia emprestado o valor ao artista para que ele fizesse os quadros.

O Museu Kunsten de Aalborg, no oeste da Dinamarca, aceitou, em 2021, emprestar a Jens Haaning uma soma substancial de dinheiro para que ele pudesse reconstituir uma das suas antigas obras. O valor representa um ano de salário na Dinamarca e na Áustria.

Uma mulher em frente a uma moldura vazia do artista Jens Haaning pendurada no Museu Kunsten em Aalborg, Dinamarca - Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP

Os funcionários da instituição, ao abrirem as caixas, viram que as molduras estavam vazias e que as obras tinham um novo título: "Pegue o Dinheiro e Fuja".

Um tribunal de Copenhaga então ordenou que Haaning, 58, devolvesse ao museu o equivalente à soma que a instituição lhe emprestou, deduzidos os honorários do artista e os custos de instalação.

O diretor do museu, Lasse Andersson, decidiu, no entanto, apresentar as duas obras na sua exposição sobre o trabalho moderno.

"Mostram um olhar humorístico e nos fazem refletir sobre a forma como valorizamos o trabalho", disse ele, embora tenha garantido que o museu iria à Justiça para recuperar o dinheiro.