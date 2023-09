Caetano Veloso notifica família de Olavo de Carvalho a pagar R$ 2,9 milhões

São Paulo

Olavo de Carvalho, um dos principais líderes da direita bolsonarista, que morreu em janeiro de 2022, deixou para a sua família a dívida de R$ 2,9 milhões a ser paga a Caetano Veloso. Os advogados do cantor e compositor conseguiram agora notificar a família do escritor.

O escritor Olavo de Carvalho

Caetano processou Olavo de Carvalho ainda em 2017. Na ocasião, o artista foi chamado de pedófilo pelo líder bolsonarista, nas redes sociais. No mesmo ano, a Justiça concedeu liminar, decidindo pela remoção do conteúdo na internet, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

Olavo só foi intimado dois anos depois, em sua casa, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e não havia apagado a postagem.

Por isso, a 50ª Vara Cível do Rio de Janeiro condenou Olavo a pagar R$ 2,9 milhões a Caetano no prazo de 15 dias. Com sua morte, a dívida agora pertence aos herdeiros.

A viúva de Olavo, Roxane, e uma de suas filhas, Leilah Maria, foram identificadas pela Justiça em Santa Catarina e oficialmente notificadas. A dívida havia sido suspensa em abril do ano passado.

Heloísa de Carvalho, também filha do escritor, se pronunciou no X, o ex-Twitter. "Olavo faleceu devendo + de 3 milhões de indenização para o Caetano Veloso, os parentes dele q detém o patrimônio e direitos autorais, vão ter q prestar contas p/ a justiça, e se pegaram $ indevidamente podem responder proc. crime, não é o meu caso, + a viúva vai ter q se explicar."

Heloísa tinha uma relação tumultuada com seu pai por discordâncias políticas. Ela chegou a ser filiada ao PT e disse que, se recebesse algum dinheiro após a morte do pai, doaria tudo para a campanha do presidente Lula.