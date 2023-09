Carlinhos Brown guiará multidão pelas ruas de Paris em celebração brasileira

São Paulo

Neste ano, a 22ª edição do Lavagem da Madeleine, festival cultural que acontece em Paris e celebra as tradições afro-brasileiras, terá Carlinhos Brown como principal atração, segundo informações da coluna de Gilberto Amendola, do Estadão.

Carlinhos Brown se apresenta como musico convidado do grupo Filhos da Bahia, no Anhagabau, durante a Virada Cultural de São Paulo 2023 - Eduardo Knapp/Folhapress

O músico vai puxar o desfile de cima de um trio elétrico, animando uma multidão esperada de 30 mil pessoas. O evento, criado pelo produtor cultural baiano Roberto Chaves, foi inspirado na centenária Lavagem do Bonfim de Salvador.

"Já participei inúmeras vezes da Lavagem da Madeleine e sempre me emociono", disse Carlinhos Brown à Amendola.

"É uma festa brasileira respeitadíssima, onde essa expressão do sincretismo baiano, tal qual a Lavagem do Bonfim, a Lavagem de Nossa Senhora da Conceição e outras Lavagens. Paris sempre teve as portas abertas para que a gente realizasse isso, colocando em evidência a cultura brasileira. É um encontro lindo entre parisienses, brasileiros e pessoas de todo o mundo."

No domingo, dia 10 de setembro, inicia a concentração de público na Place de La République, no centro de Paris, que seguirá desfilando pelas ruas da capital francesa.