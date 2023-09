São Paulo

Passar por uma separação costuma ser um processo doloroso. Não por acaso, a ruptura entre casais está entre os grandes temas da ficção e da fofoca pela curiosidade e pelas emoções que desperta.

Luísa Sonza que o diga. O desabafo da cantora sobre a traição do youtuber Chico Moedas, com quem namorava há dois meses, arrancou lágrimas, por assim dizer, da veterana Ana Maria Braga em um espetaculoso café da manhã do Mais Você, ao vivo, em rede nacional.

Gravação do programa Altas Horas que vai ao ar no sábado, 30 - Globo/Reprodução

Ana Maria, diga-se, um dos últimos bastiões desse tipo de teatro aberto ao acaso, que, pelas liberdades do ao vivo, escapa das imposições feitas pelas regravações, direções e montagens. E, claro, tudo comentado em tempo real não só nas redes sociais, mas primeiro por Lourito, sucessor de Louro José, espécie de Grilo Falante da consciência televisiva nacional.

O encontro com Sonza, aliás, parece o ápice de anos de entrevistas pelas quais, frente aos prazeres de um café da manhã de novela, passam todos os ex-BBBs na manhã seguinte à eliminação, por onde já passaram Renato Aragão —batendo sem querer na porta de vidro—, ou Paulo Betti, por engano chamado de José Mayer, hoje canceladíssimo.

Mas o evento despertou uma comoção diferente, que pareceu desencavar, na era das redes sociais, algo da irresponsabilidade geral da televisão nos anos 1990, na virada para os anos 2000, seu sensacionalismo de corpos, cores e histórias violentas.

Apenas uma semana após Sonza, Sandy anunciou na segunda-feira (25), via texto nas redes, o fim do casamento com Lucas Lima. Não de dois meses, mas de 24 anos. Ao que tudo indica, ela não precisa mais cantar "e só presa a você eu me sinto em liberdade", verso de "Salto", dedicada ao agora ex.

Mas agora, o que parece separar o mais recente ex-casal, após uma relação tão longeva, é apenas o pai da cantora, Xororó, e o cantor Thiaguinho, epítome de um Brasil conciliado pelo samba romântico. É o que mostra uma foto dos bastidores da próxima edição do programa Altas Horas, que vai ao ar neste sábado (30), na TV Globo.

Segundo fãs que estiveram na ocasião, Lima se emocionou durante o programa, mas interagiu normalmente com Sandy e chegaram a cantar juntos. No momento do esperado pronunciamento sobre o término, disseram estar em paz com a decisão.

Talvez tenha sido a convivência com as câmeras desde os seis anos (ou, de fato, a tranquilidade sobre a decisão íntima) que blindou Sandy de optar um drama mais rasgado e público.

Mas esse interesse por fazer uma festa em cima de corações partidos parece indicar uma busca desenfreada pela audiência à moda dos Casos de Família, que ficou no ar por 19 anos, os testes de DNA do Ratinho, ambos do SBT, e até pelo delirante Teste de Fidelidade de João Kléber, na RedeTV!.

Mas, agora, os burburinhos das redes sociais parecem estar se tornando uma fonte interessante para a televisão, e os casos de família dão lugar aos conflitos pessoais de artistas e celebridades.

Apenas se invertem os sinais —no lugar do popularesco, quase humilhante, de anônimos que se expõem aos holofotes da TV aberta, as celebridades encontram um suposto espaço de solidariedade, apoio e compreensão.

Ana Maria Braga se emociona com texto de Luísa Sonza - 20.set.2023/Globoplay

Às vezes, como um golpe de sorte para os níveis de audiência, o interesse jornalístico e o drama pessoal convergem, e Larissa Manoela fala, em pleno domingo à noite, sobre como seus pais controladores negam dinheiro para comprar milho ou mate na praia.

A impossibilidade da atriz acessar seu próprio dinheiro foi assunto para toda a semana pós-Fantástico, tanto que o programa precisou dedicar alguns minutos para o caso no domingo seguinte.

Ao contrário de Manoela e Sonza, Sandy não revelou o acontecimento íntimo ao vivo ou de vendendo exclusividade, mas parece concordar em televisionar o processo de separação que, antes do Altas Horas, já foi assunto no programa Encontro da manhã desta quarta. Resta saber qual é o veredito do Twitter sobre se divorciar após mais de 20 anos.