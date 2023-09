Dupla Tasha & Tracie e Karol Conká abrem The Town saudando a arte negra

São Paulo

O público se abanava tentando se refrescar enquanto assistia ao show das irmãs gêmeas Tasha e Tracie Okereke no palco The One do The Town na tarde deste sábado. A apresentação das rappers abre a programação do festival paulistano que vai tomar o Autódromo de Interlagos até semana que vem.

A área em frente ao palco estava vazia, com poucas dezenas de pessoas —a maioria se espremia em filas fora do Autódromo, ainda tentando atravessar os portões do evento.

A dupla de rappers brasileiras Tasha e Tracie se apresenta no palco The One, durante show no primeiro dia do The Town - Adriano Vizoni/Folhapress

As paulistanas Tasha e Tracie ainda não furaram a bolha, mas têm uma porção de fãs fiéis. A maioria das pessoas que assistiam ao show no pedaço mais colado ao palco cantavam junto com as irmãs os versos rápidos das suas canções de rap.

Nem o país todo conseguiu me tombar, gritou Karol Conká ao surgir no palco na metade do show. Ela, que se apresentou sozinha por cerca de 15 minutos, cantou músicas como "Subida", Louca e Sagaz" e "Kaça".

Conká vestia uma jaqueta preta com bocas costuradas no lugar das ombreiras. Queria complementar sua língua de chicote, ela disse, em referência a um dos memes que criou quando participou do Big Brother Brasil em 2021. Na parte de trás da roupa, bordou a palavra "negona".

Tasha e Tracie voltaram ao palco para cantar um trecho da parceria que vão lançar com Conká. "Muito obrigada por vocês contribuírem com as negonas, com a arte da mulher preta", entoou Conká ao se despedir do público.

As irmãs fizeram eco à rapper depois, dizendo que ali só havia "negona potente, de todas as idades e tamanho". De fato, além delas, quase todos os seus dançarinos eram pessoas negras.

O calor já tinha diminuído no fim do show, que acabou por volta das 15h35. As rappers encerraram a apresentação montadas em motocicletas, em cima do palco mesmo, com a música "Diretoria".

O The Town começa a encher, com pessoas caminhando de um lado para o outro, tirando selfies e conhecendo o terreno. Artistas como Demi Lovato e Post Malone se apresentam ainda neste sábado.